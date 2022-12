Llibres.Una vida al costat del Polisario.

Tot i que és constant l'aparició de nous estudis i relats sobre aquesta immensa vergonya històrica de l'Espanya contemporània que va ser -i continua sent- la descolonització fallida del nostre darrer territori colonial, el Sàhara Occidental, encara queden molts aspectes que resten pendents d'explicació i molts personatges amb històries que val la pena conèixer. Lluis Rodríguez Capdevila va tenir coneixement d'un cas concret, el de l'hispà-veneçolà Justo Casenave Sosa, més conegut pel sobrenom de Larry, que, per circumstàncies personals, va acabar allistat als Terços saharians de la Legió i en ple ocàs de la presència espanyola i enfrontat a una situació límit que va considerar inacceptable, va decidir desertar de la seva unitat militar per unir-se al moviment d'alliberament sahrauí, el Front Polisario. Una peripècia personal omple anfractuositats que Rodríguez Capdevila va considerar amb raó d'interès suficient per relatar unint el testimoni de Larry amb el context històric en què aquesta peripècia va tenir lloc. El resultat és “Una vida al costat del Polisario” (Univers de Lletres).

Ens trobem davant d'una obra que està a cavall entre l'assaig històric, la biografia novel·lada o la narrativa biogràfica. El desenvolupament detallat i entrellaçat dels dos gèneres està en general ben articulat i pren l'atenció del lector que passa de l'aventura personal del protagonista -Larry- als complexos fets històrics de l'esdevenir postcolonial del Sàhara Occidental. Hi ha, a més, nombrosos temes connexos amb interès suficient (legionaris incorporats al Polisario, història dels primers assentaments campamentals, descripció de la batalla de Nouakchott i d'altres episodis bèl·lics, retrat de la vida als campaments de refugiats, apunts sobre la repressió del Marroc als territoris ocupats, rendició de Mauritània, viratge copernicà del PSOE des del seu suport irrestricte a la independència del Sàhara a la seva col·lusió amb el Marroc i projectes de pau afavorits per les Nacions Unides que arriben als formulats per Baker i que van quedar paralitzats per la intransigència marroquina .

La imbricació entre el testimoni del protagonista, la descripció dels personatges que hi van estar relacionats i el panorama i els paisatges en què es va desenvolupar l'etapa més important de la seva vida amb les dades i les referències històriques són correctes i el desenvolupament de l'acció narrativa resulta sens dubte encertat. Raons més que suficients per valorar l'esforç desplegat per l'autor per descobrir al lector una història que va més enllà del personal perquè convida a meditar sobre la responsabilitat que en determinats moments adquireix l'individu davant de situacions en què la consciència obliga a triar entre la disciplina i el deure moral.