Llibres.L'amant del populisme

Hi ha personatges la tragèdia dels quals resideix en les seves incomprensibles i dramàtiques contradiccions íntimes, i Margheritta Sarfatti va ser sens dubte un. Dona culta i especialista en art, es va identificar en la seva joventut amb el socialisme, en els ambients del qual va conèixer Mussolini del que es va convertir en amant i, amb el pas dels anys, en consellera àulica i ideòloga del Partit Nacional Feixista com a directora de la revista Gerarchia , així com en promotora de l'art del nou règim sota l'estela de l'anomenat Novecento . El cas és que procedia d'una família acomodada de Venècia, estava casada amb el metge Cèsare Sarfatti i era jueva. Detall aquest últim que va resultar inicialment irrellevant, ja que Mussolini no va ser ni racista, ni antisemita, i de fet al seu Partit hi va haver militants jueus i va comptar amb el suport d'aquesta comunitat…. fins que la fatal aliança amb l'Alemanya de Hitler el va portar a canviar copernicanament de postura al voltant de 1937-1938 ia dictar un enfilall d'iniques lleis racistes que mai no s'havien conegut a Itàlia. A partir de llavors, l'amant i consellera va haver de fugir del monstre que ella mateixa havia contribuït a crear –ia popularitzar: va escriure una biografia del Duce que va ser traduïda i reiteradament reeditada– per salvar la vida en un allunyament que no li va resultar gens fàcil , ja que tothom la seguia identificant amb allò del que s'havia vist obligada a escapar-se. No hi ha malament que per bé no vingui: la seva fugida a l'Argentina el va salvar de la catàstrofe final.

El periodista argentí Marcos Aguinis ha fabulat al voltant de la vida d'aquella intel·ligent però contradictòria dona a ”L'amant del populisme” (Plaza i Janés), que defineix com a “reportatge que permet unir història, suspens, futur, crònica i molt de novel·la ”. Està redactat en forma de diàleg o entrevista periodística en què l'autor conversa amb Margherita i extreu pòsit a poc els records de la seva peripècia personal i amb ella, les sensacions que va viure i les frustracions que va patir. Retrata un Benet de parvo nivell cultural -no va passar mai de mestre d'escola elemental-, però que es va revelar amant de la lectura, de la música i de poesia i que, alhora, va tenir una immensa ambició de poder. Casat pel civil amb una dona ignorant i poblena (i bígam, perquè durant un temps va estar casat per l'Església amb una altra) va acreditar una sexualitat desencadenada, de vegades violenta i gairebé patològica (va patir sífilis i gonorrea, cosa que va intentar amagar, i sembla que va tenir més de 500 amants, encara que comparades amb les 3.000 que se li atribueixen a Julio Iglesias hagués quedat com a força moderat…) i no va demostrar prejudicis de cap mena doncs, a més de Margherita, va tenir altres amants jueves, una a Zuric i una altra a la mateixa Itàlia.

Aguinis explica, per boca de la seva interlocutora, com es va desenvolupar la transformació del jove socialista que va ser Mussolini en cabdill d'un moviment autoritari de dretes, la gestació de la “marxa sobre Roma” (en què el futur autòcrata no va participar directament) , la progressiva instauració d'una dictadura, amb l'assassinat del diputat socialista Matteotti, la guerra d'Abissínia -que considera absurda perquè en aquells pagaments llunyans no hi havia res aprofitable- i, en fi, la nefasta aliança amb Hitler que va provocar una entrada d'una dictadura Itàlia insuficientment preparada a la segona guerra mundial.

Hem dit al principi que l'autor considera que a la seva obra hi ha també elements de futur i així ho expressa amb rotunditat quan diu: “No hi ha dia que, en aixecar-nos, no vegem al món elements que serien els primers elements del feixisme: el descrèdit de polítics, l'aparició de representants que persegueixen la divisió en lloc de la unió, la recerca de la vitòria a qualsevol preu i l'apel·lació a la grandesa de la néixer per part de persona que només semblen tenir un sentit recargolat del que aquesta significa. Ploma després de ploma. Aquesta és la clau del populisme”. És a dir, del feixisme. Sigui el que sigui, de dretes, o d'esquerra, que als dos extrems couen faves.