“Pedro Almodóvar és un narrador nat que va voler ser escriptor abans que director de cinema”, va recordar Jaume Bonfill, director literari de Reservoir Books, segell que celebrarà el 2023 els casaments de plata amb, entre altres novetats, la publicació del primer llibre de relats curts del director manxec: “L'últim somni”. Ho va escriure espaiadament al llarg de diverses dècades. I el món del setè art també estarà present amb una altra figura excepcional que, per cert, ha promès venir a Barcelona: Quentin Tarantino, de qui podrem llegir les seves “Meditacions de cinema”, una anàlisi molt personal, en particular el cinema dels anys setanta, alhora que un retrat d'ell mateix com a espectador i una anàlisi de com es fa el cinema i com ho entén ell.

Complir els casaments de plata és sempre una bona notícia per a qualsevol projecte i el que es va plantejar Reservoir Books en un ja llunyà 1998 no només es va convertir en realitat, sinó que s'ha aconseguit consolidar. El punt de partida va ser el llançament de “Fóllame”, de Virginie Despentes, títol provocatiu que en aquells anys de disbauxa estava cridat a causar sensació i, com va recordar Bonfill, que havia dit Claudio López Lamadrid, el fundador del segell, “havia de centrar-se en l'efímer de les tendències com a fórmula per durar molt més que un quart de segle”. En tot cas, Bonfill va subratllar la voluntat de buscar sempre tendències que fossin noves i autors joves de manera que Reservoir es convertís en una marca diferent amb un catàleg de llibres capaços de sorprendre i donar una visió diferent de l'habitual.

El director literari va anunciar la programació prevista per al 2023 en què, a més dels dos autors ja esmentats, s'hi inclouran novetats en cadascuna de les línies editorials. En narrativa va citar Leticia Sala, una barcelonina que va sorprendre fa quatre anys amb la seva òpera prima i publicarà ara “Els cignes de Macy's”, una col·lecció de relats, mentre que Mathías Malzieu fabularà a “El soldado de porcelana” sobre la manera com un nen allunyat de la seva mare a causa de la segona guerra mundial intenta escriure-li les seves vivències com a manera de no perdre el contacte amb ella. Per més endavant va anticipar també un western modern de Jordan Harper i el debut literari d'Irene Cuevas.

En narrativa negra es publicarà “Eclipse”, de Jo Nesbo, qualificat pel “Financial Times” com el “rei del crim”, i “Indira”, novel·la amb què Santiago Segura renovarà al nostre país aquest gènere utilitzant noves regles ia ells seguiran altres obres de Santiago Díaz i Paco Bescós.

A Reservoir gràfica es publicarà obra de tres autores estrangeres: la coreana Keum Suk Gendry-Kim Queen que a “L'espera” tractarà del drama de la fallida familiar entre les dues Corees, la sueca Liv Strömquist amb “La meva astrologia”, un imaginatiu repàs a la humanitat a través dels signes del zodíac i la pionera del comix underground, la nord-americana Alina Kominsky-Crumb, que amb “Estimada Callo”, descriurà historietes crues d'una dona jove que vol viure al seu aire. No hi faltarà un autor espanyol, Carlos Giménez, amb “Cementeri estel·lar”.

Pel que fa a narrativa de no ficció el periodista americà Patrick Radden Keefe donarà a conèixer “Maleantes” on retrata amb intuïció professional una dotzena de delinqüents (estafadors, assassins, truans, comerciants de droga i murris de tota la ia) i Carles Porta publicarà “Crímenes”.

I moltes coses més. Alberto Breccia, El Roto i una infinitat de títols a quina més suggerent com a forma de celebrar els casaments de plata de la millor manera possible: publicant. Això no exclou la convocatòria puntual en el seu moment d'un acte que reuneixi els qui han fet possible aquesta tasca editorial durant tots aquests anys.