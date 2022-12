La inestabilitat política ha estat el denominador comú de la història recent de la immensa majoria dels nous països africans que van accedir a la independència a partir de mitjans del segle passat. A això hi han contribuït els nombrosos canvis de govern, destitucions i cops d'Estat després dels quals han estat sovint els interessos i les maniobres de les grans potències. D'aquesta manera, l'antiga URSS va donar suport a l'erecció de règims pretesament marxistes d'arrelament improbable en societats ancorades en estructures fortament tribals. Cas evident va ser el de l'oficial Marien Ngouabi que va intentar crear un règim comunista a l'antic Congo francès (avui Congo Brazzaville), un país caracteritzat per l'enfrontament entre els clans del nord i del sud, amb forts llaços de solidaritat tribal i familiar i sòlida empremta cristiana. L'utòpic somiador marxista va pretendre crear una societat comunista on no hi havia vímets per això, malgrat l'estructura autocràtica de poder i la instauració d'un règim de partit únic -el Partit Congolès del Treball- va acabar sent deposat i executat pels seus propis companys d'armes amb un moviment sagnant que va afectar la seva parentela.

Cada congolès va viure i va patir aquest canvi violent de règim segons la seva circumstància personal, la seva pertinença a alguna tribu o una possible relació de parentiu amb el sàtrapa deposat. L'escriptor Alain Mabanckou ha fabulat a “La cigonyes són immorals” (Llibres de l'Asteroide) sobre la manera com hauria passat per una tessitura semblant un escolar adolescent anomenat Michel, que resideix a Pointe Noire, segona ciutat del país i riberenca de l'Atlàntic, amb la seva família formada per la seva pròpia mare, Mamá Pauline i el seu padrastre, Papa Roger. Al voltant d'aquests personatges desenvolupa una història que ressegueix la peripècia política del país tal com l'explica un noi espavilat que s'adona de tot però que tracta de ser descrit perquè, com repeteix reiteradament “no descriure certes coses perquè si no van a dir que jo, Michel, sóc un exagerat i que de vegades dic grolleries sense adonar-me'n”.

El relat de Mabanckou constitueix un retaule de la vida congolesa, d'unes estructures familiars obertes en què sobreviu la poligàmia (fins i tot entre els clergues, cas del sacerdot polígam) i en què la relació familiar és superior a qualsevol altre vincle, fet que constitueix gairebé sempre un avantatge, però que pot resultar mortal com quan, com passa als protagonistes, amb el cop d'Estat resulta assassinat un germà de la mare de Michel. Hi ha també una divertida descripció de la manera com es desenvolupen les activitats econòmiques, com el comerç de plàtans de Mamá Pauline o la tendeix d'abastaments “Segons el cas” de Ma Moubobi, anomenada així perquè el preu de les coses depèn de la relació que té el client amb la propietària; també la curiosa obsessió per les sabates Salamander; o una colorista explicació dels tradicionals ritus funeraris que obliguen a manifestacions externes de dol ostentoses amb les quals és impossible que la mort d'un familiar passi inadvertida.

Un moment de crisi institucional capaç d'afectar la vida molts congolesos allunyats de la política i que, com diu l'oncle René: “Ja sabem com s'acabarà això: els membres del Comitè Militar del Partit es mataran entre ells, uns empresonaran els altres o els assassinaran sense deixar empremtes i el més llest de tots serà qui es faci amb el poder per detenir-lo de per vida”. Una solució aplicable a no poques situacions anàlogues del continent africà.