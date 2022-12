Potser mai com ara mateix, des de la desaparició de les grans potències feixistes fa gairebé vuitanta anys i dels darrers règims concomitants fa prop de mig segle, s'havia utilitzat amb tanta freqüència el terme “feixista” per adjectivar diverses opcions ideològiques, partits o moviments vinculats de manera més o menys explícita amb actituds de dreta o extrema dreta. Una situació que ha induït, segons Javier Rodrigo i Maximiliano Fuentes a “Ells, els feixistes. La banalització del feixisme i la crisi de la democràcia” (Deusto) al fet que “el feixisme, almenys com a concepte, i com a objecte de discussió, hagi tornat al present”.

Segons aquests autors, “la novetat fonamental és la creixent normalització dels partits de la dreta radical i l'extrema dreta a tot el món amb la peculiaritat que el cordó sanitari que abans semblava un axioma, ara només s'ha aplicat a França i Alemanya, per la qual cosa “en aquest marc, el consens antifeixista que havia configurat les principals democràcies occidentals europees després del 1945 ha quedat en dubte”. Afegeixen que també s'ha produït una grollera identificació des de l'esquerra de qualsevol gest, reacció, decisió o actitud contrària a la seva pròpia agenda política o símbols com a «feixista», és a dir, l'ús de l'adjectiu com a insult”.

En opinió dels autors, la dreta radical i l'extrema dreta comparteixen amb el feixisme conceptes com l'ultranacionalisme, historicisme i patriotisme xovinista, així com l'heterofòbia i el rebuig del multiculturalisme, malgrat això “no resulta operatiu qualificar l'ampli i divers arc de les dretes radicals com a feixistes”. En tot cas, la crisi de la democràcia liberal ha donat lloc a una alternativa identitària com les nacional populistes a Catalunya o la nova dreta radical de Vox, “context que ha fet evident un desplaçament cada cop més gran no cap al feixisme, sinó a noves formes de política antiliberal, que no antidemocràtica”.

Els autors estudien els principals moviments feixistes del segle XX quan “la lluita davant de l'amenaça revolucionària, real, latent o imaginària, va ser una de les principals coles de les forces polítiques conservadores, nacionalistes, irredentistes o revisionistes, que van veure en el feixisme el braç armat contra el socialisme” i es refereixen als principals moviments feixistes a Itàlia o Alemanya, però també al que hi ha hagut en altres països com Romania, Croàcia, Eslovàquia i, a la seva manera, a Portugal i Espanya. En aquest darrer cas, consideren que el franquisme va ser més aviat un “caudillisme de tall providencialista amb una clara vocació autoritari-desenvolupista, elements propis del corporativisme i ferri fonamentalisme religiós”.

Pel que fa a les dretes actuals, estableixen com a notes dominants un nativisme (sic) enemic de la unificació i integració i amb conseqüències sobre gènere i sexualitat, l'autoritarisme i el populisme, entès com a “ideologia prima, però precisa i camaleònica, segons la qual la societat es divideix en dos grups homogenis i antagònics: el poble pur i l'elit corrupta”. I adverteixen que un dels grans èxits de les dretes radicals és que, després de la seva incorporació al panorama polític i als parlaments, s'ha produït la seva normalització i el creixement de la seva visibilitat als mitjans de comunicació. “Aquest procés va ser central perquè els seus partits aconseguissin augmentar la seva representació parlamentària, liderar governs, formar part de coalicions o donar suport des de fora”. Tot això amb un discurs fundat en pilars en què, juntament amb el nativisme esmentat, semblen també el tradicionalisme, antifeminisme, securitarisme (sic), autoritarisme, liberalisme econòmic moderat, euroescepticisme i nacionalisme exagerat.

Rodrigo i Fuentes es pregunten finalment si estem a un escenari semblant al que als anys trenta va propiciar el sorgiment dels feixismes, però entenen que no és així ni per la similitud d'escenaris, ni per la diferència de contextos. "El perill de les democràcies actuals no prové de cops potencials d'Estat (sinó que) està en el desenvolupament d'unes ideologies i uns projectes polítics que la deteriorin des de dins" pel que "el risc que representa la dreta radical no ve de fora" , se situa al si mateix del sistema democràtic”. “El problema de fons és la crisi de la democràcia liberal i la manca de projectes consolidats que la dotin de musculatura davant d'un projecte d'erosió que pot acabar buidant-la i convertint-la en una altra cosa mentre continuem assenyalant amb el dit un feixisme tingues inexistent com evanescent”.