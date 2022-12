Portada del llibre / Sayeh Somayeh Sabokbar

Quan busquem una raó i argument, de vegades només veiem una empremta, al final de la qual som nosaltres mateixos. A la novel·la gràfica '23 hores i 60 minuts al carrer' caminem per les voreres del Panot de Barcelona i ens enfrontem a les realitats simbòliques de la pandèmia de Covid-19 al carrer. Mentre observem una perspectiva de la ciutat de Barcelona amb línies blanques i negres barrejades amb ombres i llums, també veiem els amants sense identitat de Magritte i les criatures que semblen sortides de llegendes occidentals i orientals o d'un altre món.

En aquesta novel·la gràfica, els esdeveniments són registrats per un adolescent amb un cap com a cervell i ulls com una càmera. Mirant cada imatge del llibre, pensem fins a quin punt juguem un paper en els canvis que ens envolten?

Sayeh Somayeh Sabokbar , artista iranià i professora d'història de l'art, que actualment és doctoranda a la Universitat Pompeu Fabra Barcelona, va publicar el cinquè llibre a Espanya després de publicar quatre llibres a l'Iran. '23 hores més 60 minuts al carrer' és una història il·lustrada que proposa una nova mirada al Covid-19. Aquesta novel·la gràfica ha estat publicada per ECC.

Sayeh Somayeh Sabokbar