Llibres. El Caire, vides a l'abisme

El Caire és una de les grans megalòpolis d'Àfrica i una ciutat amb diverses cares. D'una banda, des del punt de vista polític, hi ha els centres de decisió d'un Estat que ha volgut ser un dels líders del món àrab, condició que pot perdre quan finalitzi la nova capital administrativa que el règim militar d'Al-Sisi està construint (i de la viabilitat del qual dubta l'autor del llibre que comentarem). De l'altra i per al visitant estranger, per als milions de turistes que acusin any rere any, és la successora de l'antiga Memfis i, per tant, la ciutat de les piràmides i dels museus. Però hi ha un tercer Caire molt més real i vital, que és el format pels ciutadans que li donen vida, que viuen, treballen, pateixen i moren i que tan bé va reflectir a la seva extensa obra literària Naguib Mahfud.

Francisco Carrión és un periodista que va arribar a la capital egípcia el 2010 com a becari de l'Agència Efe i va continuar exercint el seu ofici a Egipte durant una llarga dècada, cosa que li va permetre conèixer la ciutat autèntica i profunda que ha volgut descriure no com sol habitual, a través de la seva història, dels seus monuments o de la seva peripècia política, sinó dels seus habitants. "El Caire, vides a l'abisme" (Península) és una recopilació de la peripècia de 42 homes i dones cairotes, d'origen, adopció o residència, entre els quals hi ha personatges famosos, com el president, Abdelfatah Al Sisi, el papa copte Teodoro (l'elecció del qual depèn del nom que esculli aleatòriament un nen entre els candidats seleccionats amb anterioritat) o l'actor Omar Sharif (poc abans de la seva mort) i molts més de menor relleu.

Alguns vinculats familiarment a fets cabdals de la història recent. Així Bozama, la mare de Mohamed Atta; Rabel, “Mohamed l'Egipci”, acusat sense proves de ser el cervell de l'11-M i fet i fet absolt; o Umm Kulzum, la filla de Mahfud. Però la majoria són gent desconeguda que té, això sí, una història personal apassionant, com Hussein, botxí jubilat amb 1.072 execucions en el seu haver; Ezzeldin, un futbolista que va aconseguir ser professional amb més de 70 anys; Ibrahim, l'home que va ser capaç de cultivar en ple desert, o les ballarines de la dansa del ventre, la major part de les quals actualment són estrangeres. També reivindica alguns herois, perquè al Caire hi ha feministes valents com Nawal el Saadawi, que desenvolupen la seva tasca en un país que, com diu Samira, és “un poble de masclistes que utilitza les dones com a criades”; recorda nombroses víctimes d'una societat força intolerant, entre les quals s'expliquen els gais, denunciats i maltractats pels seus propis veïns, els transsexuals, una comunitat que “sobreviu amagada, perduda entre línies”; les mutilades per ablació del clítoris, una pràctica que se segueix duent a terme malgrat la prohibició legal. I, en fi, no falten ambients curiosos, com el dels residents a la ciutat dels morts o personatges menyspreables, com l'advocat Samir, voluntari Torquemada “dedicat a denunciar els que atempten contra la moral, la decència, els valors tradicionals o la lleialtat patriòtica”.

Carrión admet que “la meva ciutat d'acollida, on em vaig picar de peu tots els carrers i els barris fins a conèixer-la millor que la majoria dels cairotes, és una metàfora perfecta de la fugacitat de les conquestes. Mai no havia estat tan conscient com allà que els progressos d'una societat poden ser revertits fins a l'extrem més cruel fins a desfigurar qualsevol avenç i esvair qualsevol esperança. Tot camí pot ser desfermat per convertir el paradís en un infern”. Una visió no exempta de desesperança pel que no és estrany la seva confessió que “El Caire va ser un amant que em va enlluernar i va trasbalsar a part iguals”.