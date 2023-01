El procés habitual és que un bon llibre serveixi d'inspiració per a una pel·lícula, però en cas que ens ocupa ha estat al revés. Va ser la bona acollida que va tenir una pel·lícula dirigida per José Luis López-Linares la que ha donat lloc a un llibre titulat com el film, “Espanya, la primera globalització”, en què l'autor, cansat de constatar fins a quin punt una historiografia perversa tracta de minusvalorar o menysprear la projecció espanyola pel món, va decidir reivindicar una veritat històrica força diferent. Havia defensat aquesta tesi la historiadora Elvira Roca Barea a la seva obra “Imperiofòbia i llegenda negra”, que López-Linares va llegir amb avidesa i que de fet, tal com ell mateix reconeix, li va servir d'inspiració i esperó per rodar el documental convertit després en llibre amb aquest mateix títol (Plaza & Janés) Una obra col·lectiva en què han participat 38 experts, principalment historiadors, però també filòsofs, orientalistes, periodistes, economistes, empresaris, genetistes i fins i tot un polític, Alfonso Guerra.

Documental i llibre defensen la tesi que l'imperi ultramarí espanyol va ser el primer imperi global ja que va aconseguir enllaçar al segle XVI, amb l'imperi xinès i va aconseguir establir amb ell una sòlida i duradora connexió gràcies al comerç de la plata, a través de la nau que cobria la ruta des de Nova Espanya a les Filipines -el galió de Manila-, metall que va permetre que la dinastia Ming creés un mitjà de canvi que substituís l'incòmode intercanvi de béns, la prestació personal o un paper moneda d'escassa fiabilitat. És clar que perquè això fos possible va resultar necessari, com apunta Roca Barea en la seva introducció, “que Colom topés amb Amèrica en el seu trajecte cap a Àsia, que Elcano fes la volta al món i demostrés que tots els mars estan interconnectats i que Urdaneta descobrís com anar des d'Àsia fins a Amèrica: el tornaviatge”. I prèviament a això, que Constantinoble caigués en mans de turcs i que les potències europees intentessin buscar una nova ruta de les espècies. Portugal la trobaria circumval·lant el continent africà i Espanya a través del Nou Món i un immens oceà, fins aleshores desconeguts.

Es reivindica l'accentuada peculiaritat que va tenir la conquesta d'Amèrica, una empresa que només va ser possible gràcies a la col·laboració dels autòctons, al punt que en realitat aquesta conquesta “la van fer els indis” aliats amb Cortés, per la qual cosa es pot afirmar que el famós genocidi no va existir. Com recorda Tamames: “la Nova Espanya la van conquerir els indis mentre que la independència del 1821 la van aconseguir els espanyols mateixos en la seva condició ja de criolls”. I és que "per sobre dels guanys d'or o d'altres riqueses, el que va portar la conquesta de Cortés va ser la creació d'un nou estat: Nova Espanya, una realitat fruit del mestissatge massiu i immediat entre espanyols i nadius".

Els autors recorden la defensa dels drets dels indis que va reconèixer Isabel la Catòlica i que no només va mantenir Las Casas, sinó també el bisbe Rodríguez de Fonseca, coordinador viatges a l'índies ens 1493 i 1523, Vitòria i Ginés de Sepúlveda, que va preveure amb gran antelació la llibertat dels pobles americans. Aquesta protecció va tenir la seva expressió jurídica a les Lleis de Burgos i de Valladolid. “Al model legal espanyol súbdits de Felip IV eren tots: els indis, els no indis, els mestissos, els no mestissos, els nascuts a Europa i els nascuts a Amèrica, mentre que el colonialisme d'altres potències se sustentava sobre idees radicalment diferents . Es tractava d'un model d'expansió que prevalia la diferència entre la metròpoli i les colònies. Es podria dir que Anglaterra no va generar altres «Anglaterras», mentre que Espanya sí que va donar a llum altres «Espanya».

També es desmunta la llegenda negra, en particular la referida a la intolerància religiosa a la crueltat de la Inquisició. Tema aquest últim que, per citar únicament uns números, permet comparar les 1.500 sentències de mort a la foguera dictades pel Sant Ofici entre 1540 i 1700 (de les quals només es van executar físicament la meitat), amb les 500 execucions dels calvinistes a Ginebra en només vint anys. Això sí, el llibre reconeix que la llegenda negra ha estat “l'obra més perfecta del màrqueting polític”.

Espanya va crear, per tant, un primer imperi global que, segons la tesi d'aquesta obra, va tenir dos capitals: la que va fer possible la primera globalització econòmica del planeta a Manila, i la que va protagonitzar en bona mesura la capitalitat política, que va radicar a Mèxic (país que va perdre la meitat de la seva superfície a favor dels Estats Units després de la independència).

L'única pena és el desamor -basat sens dubte en la ignorància- dels espanyols amb la seva pròpia història ja que, com diu Insúa, “en pocs països –potser en cap, ni tan sols els Estats Units- l'automenyspreu és tan penetrant, profund i durador com ho és a la societat espanyola”.