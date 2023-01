Catalunyapress dalmases30gen23

Keum Suk Gendr-Kim és una autora coreana que ha publicat el còmic titulat “L'espera” (Reservoir Books) en què descriu, a través de la peripècia de dues dones, la tragèdia de les famílies que van quedar separades a banda i banda del paral·lel 38 com a resultat de la guerra ocorreguda a Corea a principis dels anys cinquanta del segle passat i que va donar lloc a un mer armistici que es va materialitzar en l'erecció de dos estats paral·lels i enemics: Corea del Nord i Corea del Sud. El primer, sotmès des dels seus inicis a una dictadura familiar hereditària d'ideologia comunista que ha donat lloc a la creació d'una perillosa amenaça militar però ha condemnat la seva població a l'esclavatge i la fam: i el segon que, després d'una etapa inicial de dictadures militars i fams, va transcórrer després pel camí d'un sistema capitalista de caràcter democràtic que ha convertit aquest país en una potència econòmica de primer nivell. Tot això va generar la dramàtica separació dels membres de milers de famílies que han viscut durant més de mig segle incomunicades i han experimentat un nivell de desenvolupament abismalment diferent.

Keum Suk Gendr-Kim manifesta aquesta situació en un relat fortament intimista a través de l'experiència viscuda per dues dones, descrivint la manera com es va produir la seva fugida del nord, els avatars de la mateixa i el punt en què per raons fortuïtes es va trencar la unitat familiar, quedant part dels components en una zona i la resta aconseguint la somiada llibertat. Com que entre els dos estats s'han produït puntualment contactes i intents d'aproximació, que han permès el retrobament temporal i molt limitat en el temps entre familiars d'un costat i l'altre de la frontera, l'autora accentua particularment el patiment d'una d'elles. , Gwija, que observa com se li esgota el temps vital sense la possibilitat de tornar a veure el fill perdut, mentre que l'altra, Jeong-Sun, aconsegueix tornar a veure la germana perduda 68 anys abans. Dues situacions personals que expressen amb cruesa la gran tragèdia patida per un país que va viure durant el mateix segle la invasió japonesa -de la qual en queda constància en el relat-, la guerra mundial, la posterior guerra civil i, en fi, la separació i l'aïllament entre les dues societats coreanes.

La imatge de la història s'ha realitzat en blanc i negre amb un estil d'acusada simplicitat, fugint conscientment de l'embelliment innecessari de la figura humana potser com a forma d'expressió de la tragèdia viscuda per tots els personatges, principals o secundaris, cosa que no exclou l'existència de nombrosos detalls que permeten captar o deduir-ne les vivències íntimes, així com observar detalls que ajuden a conèixer les formes de vida, contextos paisatgístics i, per sobre de tot, els seus patiments.