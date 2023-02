Poques vegades es pot dir amb tanta propietat allò que “de casta ve al llebrer” com en el cas de l'escriptora belga Amélie Nothomb. Filla del diplomàtic Patrick, besnéta de l'escriptor Pierre, neboda néta del polític Charle Ferdinand i germana de la també escriptora Juliette. Potser es pot entendre aquest etnocentrisme familiar si tenim en compte que es produeix en un país de parves dimensions com és el cas de Bèlgica. Sigui com sigui, el cas és que Amélie (en realitat Fabienne Claire), que per raó de la professió del seu pare va néixer al Japó i ha viatjat per mig món, ha esdevingut una autora prestigiosa, prolífica i reeixida, l'obra de la qual coneixem i Espanya gràcies al segell d'Anagrama.

Publica ara “Primera sang” en traducció al castellà de Sergi Pàmies, una obra curta en què relata la singular peripècia vital del seu progenitor. Ho fa centrant-la en tres períodes: la infància i l'adolescència, quan estiu a cavall entre els braços protectors dels avis materns i els molt més assenyats de l'avi escriptor i dels seus oncles paterns, el període de la seva formació escolar i universitària -amb els seus primers amors-, i finalment la dramàtica experiència viscuda com a cònsol belga a Stanleyville (avui Kisangani) quan es va produir la rebel·lió separatista dels simba i, segrestat pels rebels com tots els europeus de la ciutat, estiu a punt de perdre la vida malgrat la seva condició diplomàtica.

Tot fa pensar, almenys tal com ho descriu l'autora, que el protagonista va saber afrontar les situacions més difícils amb intuïció, capacitat d'adaptació infinita i molt sentit comú. D'aquesta manera va poder sobreposar-se a les duríssimes condicions de la vida al castell de l'avi patern a Pont d'Oye, on va passar fred i gana i va haver d'esquivar les juganeres dels seus oncles, en realitat per la similitud d'edats companys de jocs i malifetes; de la mateixa manera que els patiments patits com a conseqüència dels maltractaments ocasionats pels milicians simba es tradueixen en una aventura tamisada pel distanciament i l'humor, una cosa perfectament detectable quan evoca les surrealistes converses que hauria mantingut el seu pare amb el cap rebel Gbenye. O com quan evita que un milicià de dotze anys l'afusés dient-li que si ho fa disgustaria molt Gbenye perquè “vol matar-me ell mateix”. Això sí, el patit nen, el torturat adolescent i l'intrèpid diplomàtic que va ser només va patir una servitud: la impossibilitat de veure sang fresca, situació que li provocava el desmai immediat. Qui li diria que hauria de contemplar amb la major impassibilitat com corria a rius al Congo exbelga…