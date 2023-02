Els recursos informàtics han transformat moltes coses, particularment al sector editorial. Publicacions amb solera de segles, com les enciclopèdies, han perdut la viabilitat comercial. Una cosa anàloga passa amb les tradicionals guies de turisme, una eina indispensable fins ahir mateix però la ràpida obsolescència de la qual i la possibilitat de trobar dades més actualitzades per internet les ha relegat a una funció secundària. El cas és que les editorials han sabut renovar-se i així és perceptible l'aparició d'un nou tipus de guies de turisme especialitzades bé en públics determinats, en activitats o àrees d'interès específiques o en qualsevol altre eix temàtic capaç de suscitar l'atenció de un tipus concret de viatgers.

Dit això, és possible dir que la tradicional guia generalista ha perdut la seva raó de ser? Doncs la veritat és que no, perquè continua sent útil disposar d'un instrument que ens permeti fer una consulta quan potser no disposem de cap eina electrònica. D'aquesta manera, les guies de butxaca segueixen complint una funció molt estimable, així com d'altres com és el cas de què ara ens arriba amb el segell de Lonely Planet.

Es tracta d'“El Mundo”, un ambiciós volum de gairebé mil pàgines en què es fa referència a tots els països del nostre planeta, cadascun dels quals disposa d'un espai que pot anar des de les dues pàgines per als més petits (d'Andorra a Vanuatu, passant per Sant Vicent i les Grenadines o la Ciutat del Vaticà) a un màxim de vuit, mai més, com en el cas de Rússia, els Estats Units, l'Índia o la Xina, cosa que constitueix, sobretot en aquests darrers cas, un agosarat esforç de síntesi.

Tot i el parvo espai disponible en cada cas, la informació bàsica és suficient, s'indiquen sempre les diferents temporades (alta, mitjana i baixa), s'inclou un mapa de cada país explicat -a més avui un final desplegable de caràcter general) i fins i tot queda espai per enriquir tot això amb dades curioses o anecdòtiques.

El llibre és de mida petita 10 x 15 centímetres- per la qual cosa ocupa poc lloc, encara que el seu volum no el fa indicat per portar a la butxaca. Potser sí que en una motxilla. Però en qualsevol cas ha de tenir acomodament a la prestatgeria de qualsevol viatger impenitent per tal que li sigui factible resoldre en qualsevol moment una consulta puntual.