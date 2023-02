“M'aixeco cap a les onze… tinc un horari de músiques i això m'ordena el dia. Al matí, Beethoven, Haydn o Mozart. A la tarda, Wagner, Richard Strauss o Mahler. A dos quarts de nou Setie amb una copa de whisky. I després de sopar, Chopin o Schumman”. Amb aquest timing definia la seva jornada el filòsof Eugenio Trías quan va ser entrevistat fa molts anys per Ana María Moix. Una figura senyera de la filosofia contemporània espanyola que ens va deixar fa una dècada ia qui ara ret homenatge Galaxia Gutemberg amb dos llibres nous.

D'una banda, Entrevistes 1970-2011, selecció d'algunes de les moltes converses periodístiques que va concedir als mitjans informatius. Va tenir cura de la seva edició Francesc Arroyo, que va indicar que, segons la seva opinió, hi havia a Trías dos nivells d'expressió: l'escrit i el parlat, que s'entrellaçaven i complementaven harmònicament, però que tenien diferent manera de manifestar-se i va subratllar l'aportació que la seva edició obra va suposar la llengua espanyola a l'encunyació d'un lèxic filosòfic. Va recordar que únicament havia recollit la cinquena part de les moltes entrevistes que havia concedit, encara que és molt probable que hagi aconseguit recollir les que el mateix filòsof hagués seleccionat.

D'altra banda, es va presentar també “La forma de la multitud (capitalisme, religió, identitat)”, obra amb què Agustín Fernández Mallo ha obtingut el premi d'assaig Eugenio Trías a la primera edició. Fernández Mallo va confessar que en realitat ell era físic i no filòsof, encara que la física teòrica i la filosofia tenien molts punts de contacte de manera que, de fet, ell sempre estiu interessat per aquesta última. Va explicar que la seva obra era el resultat d'una intuïció que li havia sorgit feia anys sobre la possible existència d'un forat infinit entre allò que pensem i l'experiència del que duem a terme sempre molt més rica que qualsevol teoria. Per això ha intentat analitzar de quina manera el capitalisme ha sabut aprofitar aquest abisme. Ha tingut molt en compte la idea expressada per Trías sobre els límits, una qüestió en què es reflecteix la complexitat de la vida i que posa en evidència, per exemple, el límit a la velocitat de la llum que ha fet possible que l'univers sigui tal com és. Va al·ludir també el capitalisme antropològic i l'infinitesimal i va subratllar que l'ésser humà està incomplet i necessita intercanvis constants en una economia mental o material.

David Trías, fill del filòsof, va evocar el desig del seu pare que la seva obra tingués continuïtat en el pensament i en la literatura, cosa a què es va comprometre l'editor Joan Tarrida, que va anunciar la reedició gradual dels títols d'Eugenio Trías.