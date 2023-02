Catalunyapress llibredalm11feb

L´Opus Dei és una de les institucions més conegudes de l´Església Catòlica. Creada el 1928 per un espanyol, José María Escrivá de Balaguer, avui elevat als altars, va suposar la introducció d'una idea nova, la de la santificació dels seus membres des del seu lloc de treball i sense pèrdua de la seva condició laïcal. En conseqüència, ha fugit sempre de la consideració d'ordre religiosa, ja que considera que tots són seglars -amb independència d'un parvo percentatge que té condició presbiteral-, per la qual cosa al llarg de la seva existència ha travessat situacions jurídiques diferents: Pla unió, Institut secular i finalment Prelatura personal, situació aquesta última creada per Joan Pau II, però modificada per Francesc I en el sentit de desposseir el titular de la condició episcopal. Tot això ho explica molt bé des de dins, ja que l'autor confessa la seva pertinença a l'Obra, Carlos Javier Morales a “Breu història de l'Opus Dei” (Aliança editorial/ El Llibre de Butxaca).

L'originalitat del plantejament inicial d'Escrivà no sempre va ser compresa o interpretada adequadament al propi si eclesial. A destacar alguns reiterats desencontres amb els jesuïtes. També hi va haver problemes a les esferes vaticanes. Així el 1951-1952 quan "diverses persones de la cúria pressionaven perquè el fundador fos apartat de l'obra i les seccions d'homes i dones romanguessin com dues institucions independents" o durant el pontificat de Pau VI, quan els cardenals Benelli i Villot van voler que l'Opus apartés als seus membres del govern de Franco (n'hi havia que eren ministres) i participés en la creació de partits polítics cristians, a la qual cosa el fundador es va oposar arguint la completa llibertat dels membres en allò que no afectés l'aspecte religiós. I, finalment, no van faltar crítiques a la conversió de l'Opus en Prelatura personal (es va oposar inicialment la Congregació de Bisbes i el mateix president de la Conferència Episcopal Espanyol) i contra la beatificació d'Escrivà. Al voltant de 1983 es va suscitar a més una forta campanya crítica amb àmplia ressonància periodística a Alemanya i altres països.

Resulta interessant conèixer que, tal com explica Morales, l'Opus ha utilitzat tècniques inèdites, no sempre ben acceptades, com la segregació jurídica i econòmica de l'Obra de la majoria de les seves creacions, configurades com a “obres corporatives” (en què l'Opus nomena els seus directors però es desentén de la seva gestió tècnica i econòmica) i “obres comunes” (empreses privades promogudes per membres de l'Obra amb altres aliens i afectes a l'Obra que als seus inicis també van comptar amb directors designats per l'Opus) També resulta curiós que gairebé tots els béns vinculats a accions de l'Obra no siguin de la seva propietat, sinó que pertanyin a persones jurídiques formalment alienes.

Tot això no ha estat obstacle perquè l'Opus Dei no només consolidés la seva continuïtat després de la mort del seu fundador, sinó que s'hagi entès una cinquantena llarga de països i que, entre numeraris, oblats, numeràries auxiliars –les dones, que no tenen vot a l'elecció del seu president-, supernumeraris, estigui molt a prop d'assolir els cent mil membres.