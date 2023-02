Foto: Pere Ibañez

L'artista barcelonès Pere Ibañez, que resideix a Pequín, on té el seu estudi, publica la seva nova sèrie fotogràfica, ‘Dream On, We're Almost Home’ (Segueix somiant, que ja gairebé estem). La data prevista de llançament serà per al 24 de febrer 2023, la col·lecció estarà disponible format eBook a través d'Apple Books i Kindle, així com en format paper a través d'Amazon.

‘Dream On, We’re Almost Home’ és un projecte creat durant els confinaments a Xina. A causa de les restriccions de moviment i dificultats presentades durant aquest període, aquest nou treball ha hagut de passar per un procés creatiu diferent. Una barreja de tècniques, des de la pintura digital fins a la restauració fotogràfica, han ajudat a crear aquesta sèrie nostàlgica que beu de la influència del surrealisme dels anys 30.

Els esdeveniments relacionats amb aquest nou projecte van començar l'octubre passat, però també hi ha previstes exposicions per a la resta de l'any. Començant just després de la sortida del llibre amb un monogràfic a la galeria HMVC de Nova York seguit de participacions en exposicions a Roma i Barcelona al març i a l'abril. Una entrevista documental titulada 'Behind the dream' (Darrere del son) també ha estat produïda i serà llançada properament.

'Dream On, We're Almost Home' és el setè treball fotogràfic de l'artista i ha guanyat dos premis internacionals: 'Voices of Tomorrow Art Award' i 'Faces of Peace Art Prize'; així com la nominació al Tokyo Art Prize, Contemporary Expressions Award (Madrid) i el Premi Internacional d'Art de Barcelona.

Pere Ibañez fa servir la seva formació en direcció cinematogràfica per crear experiències cinemàtiques a través de la fotografia, il·lustrant la fragilitat humana així com el seu afany de supervivència. Aquesta colorida sèrie fotogràfica dista de la naturalesa fosca dels seus passats treballs, acollint-se a la poesia i el surrealisme sense mirar enrere. És una immersió en el subconscient humà i el món dels somnis, ja siguin interpretats com portals o mecanismes per afrontar el dol després de la pèrdua d'éssers estimats.