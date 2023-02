Un lloc per a Mungo

Com que cada país té els seus propis problemes, potser no hauria arribat a Espanya al seu moment notícia detallada de la crisi que va suposar per a importants col·lectius humans la política econòmica desenvolupada a Gran Bretanya durant el govern de Margaret Tatcher. Una gestió marcada per la desindustrialització que va provocar importants problemes i va suposar la condemna a l'atur de milers de treballadors -en el cas de Glasgow, de les drassanes-, amb les conseqüències subsegüents d'ordre social (desestructuració familiar, depressió, alcoholisme…) I tot això particularment perceptible en zones com Escòcia, on, si bé la pressió separatista no havia adquirit la força que després ha demostrat tenir, sí que sobrevivia una intensa i manifesta lluita social de caràcter religiós entre protestants i catòlics.

L'escriptor i dissenyador de moda glasgüenca coneixia tots aquests problemes de primera mà ja que ell mateix va haver de viure una situació familiar difícil que ha sabut reflectir a la seva novel·la “Un lloc per a Mungo” (Random House). La coberta del llibre, en què apareixen dos joves fent-se petons, convida a pensar que es tracta d'una novel·la essencialment gai i, en efecte, l'eix central acaba sent l'amistat sorgida entre dos adolescents -protestant-ne un, catòlic l'altre-, del mateix barri suburbial i proletari marcat per un ambient fortament violent i homòfob, que entaulen la seva relació al voltant de l'afició colombòfila d'un i de mica en mica es transforma amb el descobriment de la mútua atracció sentimental que sorgeix entre tots dos.

El cas és que aquest aspecte, que acaba sent el que porta al desenllaç de la ficció, no apareix fins ben avançat el recorregut de lacció narrativa. De fet, aquesta es desenvolupa permanentment en dos plans: el que situa la peripècia de Mungo, l'adolescent de quinze anys que protagonitza la novel·la, al seu propi barri i al si d'una família sense figura paternal, amb una mare alcohòlica i enamoradissa , que apareix i desapareix quan vol, un germà gran, Hamish, busca-raons i fanfarró, que és l'antítesi del protagonista i una germana, Jodie, que encarna el lligam entre tots aquests mons i és l'únic amb la pretensió de sortir-ne; i de l'altra, l'aventura que viu Mungo quan la seva mare -a la qual, malgrat el desinterès mostrat per aquesta, el noi estima amb totes les seves forces- li encomana a cura de dos desconeguts perquè el portin a passar un cap de setmana de pesca i viu amb ells una traumàtica experiència.

El Glasgow d'“Un lloc per a Mungo” és una ciutat dividida entre dues zones separades pel pont que travessa l'autopista, una ciutat que “estava mig putrefacta, corrompuda. Mungo era massa jove per entendre certes coses; a més a més, en quinze anys, no havia sortit pràcticament del barri, només coneixia mitja dotzena de carrers”. Li resulta doncs impossible comprendre l'odi entre protestants -la seva família ho és- i catòlics o “fenians”, com el seu xicot James, de la mateixa manera que rebutja una violència congènita que es manifesta entre aquestes dues comunitats i obliga tot adolescent tant a realitzar-se en els enfrontaments de carrer, quant en el desflorament dels seus congèneres de la mateixa edat -amb maternitats adolescents- i per tant condemna a tots els supòsits o reals homosexuals o bé al menyspreu -com el que es dispensa el seu veí, el “Mariposón”- oa posar en perill la seva pròpia vida. “Per ells nosaltres som la pitjor escòria que hi pot haver” diu James a Mungo, l'amor del qual es manifesta de forma tímida, però creixent, si bé amb tota mena de cauteles.

L'univers que descriu Stuart és tens, desassossegant, tèrbol, desesperançat. Només ofereix una alternativa molt tímida i arriscada: la fugida. Com que s'intueix que pot aconseguir Jodie, gràcies a haver aconseguit el seu ingrés a la universitat, i James i Mungo, si realment aconsegueixen escapar-se d'aquest signe fatídic, cosa que l'autor deixa obert.