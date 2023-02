Llibres. Això no ho podré explicar mai.

És ben sabut que els fastos i oropels dels països més rics del golf Pèrsic amaguen, amaguen, eludeixen o simplement neguen molts aspectes de la vida per tal que no xoquin amb les tradicions locals i amb una interpretació rigorista i gens tolerant de l'islam . Aquestes reserves i prohibicions són particularment manifestes per al col·lectiu gai que no només és ignorat com si no existís, sinó que a més està condemnat a amagar la seva identitat amb tota mena de cauteles. Ho va viure en carn pròpia l'espanyol Fernando López Rodríguez quan va acompanyar durant dos anys -entre el 2019 i el 2021- el seu company durant la seva estada per raons laborals a Abu Dhabi ho relata al seu llibre “Això no ho podré explicar mai. Supervivència queer al golf Pèrsic” (Egals).

L?autor recorda que una societat tan atípica com l?emiratí està constituïda per diferents grups socials. Així els workers , el proletariat format per gairebé íntegrament per homes d'origen asiàtic (Pakistan, Filipines, Índia) que desenvolupen els treballs més durs i pitjor remunerats; els expats , procedents de països occidentals i de classe mitjana alta, que “solen estar de pas al país per fer diners encara que molts d'ells allarguen la seva estada al golf” i els emiratí-borns , nascuts als Emirats però de pares estrangers que no tenen dret a la nacionalitat, no se solen considerar emirats però mantenen vincles ambigus amb el país; i els emiratis de ple dret, que són els fills d'almenys pare emiratí i constitueixen tan sols un 10% de la població.

En tot cas i sigui quina sigui la condició, “ser homosexual en un país com Emirats àrabs Units suposa negociar els espais i els temps, mesurar les paraules i els gestos i saber col·locar-se alternativament una màscara i l'altra” el que obliga a utilitzar un “ carnestoltes d'identitats” de manera que un gai es presenti de forma diferent davant la seva família, els seus amics heters i els seus amics gai, utilitzi un codi propi i ocult de comunicació amb els seus iguals i transiti amb prudència entre “els límits entre allò decible i allò indicible, entre allò que es pot fer i allò que no”.

López Rodríguez reviu la seva experiència emiratí a través de les pàgines d'un diari en què expressa les seves vivències i sensacions, les seves observacions i experiències i la manera com es va haver d'adaptar a la vida del lloc intentant amagar la relació amb la seva parella i de justificar la seva presència amb diverses excuses (treballs de recerca, docència, interès per les danses del país, ensenyament del flamenc…) “Ella em pregunta qui sóc i què faig aquí i jo prenc aire veient per la cua de l'ull com el meu marit somriu tensament. Li responc que vaig venir a investigar les danses tradicionals emiraties i ella, encara que sospitant, sembla satisfeta: no sóc l'únic que menteix en aquest país i dir això només n'hi ha prou”. Això no vol dir que sempre es perdi el temps en el·lipsi i circumloquis: “Recordo M. assegut al meu costat al sofà, amb la polla dura sota la seva khandura . L'imagino escoltant els comentaris dels seus col·legues heterosexuals i assimilant-los en silenci amb un mig somriure matusserament tallat, gairebé ganyota. El recordo besant-me., mentre jo li treia les ulleres, assegut als genolls, en un hotel d'Al Ain”.

Una situació que porta a situacions surrealistes: “Ells pensen que jo i jo penso que ells. Aleshores jo entenc alguna cosa i ells no entenen, però somriuen i llavors jo crec que ells han entès, però en realitat no: només somriuen perquè no volen portar-me la contrària. I de sobte jo (o ells) m'adono que ells (o jo) volien dir això en comptes d'allò i llavors riu i sento una mica de vergonya i els miro i els explico i llavors tots riem. Però segueixo sense saber si han entès o riuen perquè jo ric”. Per tornar-se boig!