El tractament de les patologies psiquiàtriques ha canviat copernicanament en les darreres dècades i aquells vells i sinistres manicomis on es recloïa les persones afectes de síndromes de gravetat especial, que en molts casos es consideraven irrecuperables, han donat pas a tractaments més humans i avançats. Però queda el record de temps pretèrits que són, en tot cas, un argument excel·lent per enfilar una ficció narrativa procliu a l'accentuament de les tintes. És el que ha fet Carmen Conde Vega amb la seva novel·la “Mentre algú ens recorda” (Rocaeditorial), un thriller que s'ubica en dos moments diferents -1946 i 2008- i dos ambients barcelonins més -l'Institut Mental de la Santa Creu i una comissaria de Policia- i que constitueix, per dir-ho d'alguna manera, una novel·la de bons, molt pocs, i dolents, la majoria.

Com l'autora indica al principi que, malgrat que els personatges i la trama narrativa són fruits de la seva imaginació, les dades històriques i els tractaments psiquiàtrics que es descriuen a la novel·la resulten verídics, no vam poder deixar d'espantar-nos quan vam llegir que una de les teràpies aplicades als pacients era la “cirurgia transorbital” que els condemnava a un estat purament vegetatiu. Davant de mida desetina ens afanyem a consultar per internet el que se'n deia i descobrim amb sorpresa que “la cirurgia neuro endoscòpica transorbital (TONES) és una opció segura i eficaç per al tractament de diferents malalties cerebrals avançades i de lesions traumàtiques. Aquest tipus de cirurgia, mínimament invasiva, es fa a través de la conca de l'ull, evitant així la craneotomia per accedir al cervell. ( https://neurologia.com/noticia/2443/avantatges-de-la-cirugia-neuroendoscopica-transorbital ) Uf, encara sort! Doncs bé, resulta que a la novel·la de Carmen Conde Vega es converteix en una arma temible utilitzada en aquell centre -confiem que formi part de la ficció, no del que veritablement es practicava a l'Institut de la Santa Creu- per una cohort de monges sàdiques i cruels, frares ignorants i metges pocavergonyes, sota l'empara ni més ni menys que de la Diputació provincial de Barcelona i en connivència amb desalmats polítics falangistes. Com es veurà, tots dolents, menys la novícia Maria, que amaga secrets aliens inconfessables. En aquest univers endogàmic i tancat es produeixen el primer dels anys citats una successió de morts violentes al discerniment de les quals són cridats a actuar dos funcionaris de policia que formen part també dels escassos bons de la història, encara que s'han de moure amb encert i prudència entre els seus companys de cos, violadors contumaços i assassins a sou de l'Estat, el perfil dels quals deixa els agents de les SS tals com veritables àngels de la guarda.

Com a elements imprescindibles en tota acció narrativa actual, no hi falten ni els episodis eròtics, des del maltractament a les prostitutes i les sevícies imposades a les malaltes als curiosos episodis erotitzants a càrrec d'una monja amb la seva lectora de la Bíblia, ni la crítica despietada de l'antic règim, responsable indubtable d'aquelles aberrants tractaments psíquics, del robatori de nadons i de la utilització artera dels manicomis amb fins inconfessables (“en aquells temps, els manicomis servien per tancar qualsevol” es diu en un passatge)

Fetes totes aquestes precisions i posant en dubte, com cal col·legir, moltes de les coses que es descriuen amb pretensió de certesa, “Mentre algú ens recorda” constitueix, per les seves dosis d'intriga, violència i en alguna mesura sexe, una novel·la que agradarà als amants del gènere. Encara que ens quedi a la memòria un molt raonable temor a la “cirurgia transorbital”…