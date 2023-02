Hauria estat presumible que a les infantes Elena i Cristina, filles del rei emèrit don Joan Carles i germanes de l'actual titular de la corona, el rei don Felip VI els esperés una vida plaent i allunyada de preocupacions, però la repercussió en les seves vides de la abdicació del seu pare i, sobretot, les seves respectives crisis matrimonials, va torçar perspectives tan felices. Més encara, en el cas de la segona el procés judicial que hi havia hagut al voltant de les activitats empresarials del seu marit van enterbolir seriosament la seva pròpia imatge. Però què sabem d'aquestes dues germanes de sang real més enllà dels aspectes més conflictius de la seva peripècia personal? Possiblement molt poques coses i això és sens dubte el que ha mogut Núria Tiburcio Segura a redactar una biografia de la major dels fills del senyor Joan Carles i la senyora Sofia, la infanta Elena qui, malgrat la seva condició actual de membre de la família del rei, però no de la família reial -cosa que constitueix un curiós embarbussaments- segueix ocupant el tercer lloc en la successió de la corona, després de les seves dues nebodes, la filles dels monarques regnants.

Tiburcio ha fugit de qualsevol sensacionalisme i, malgrat haver treballat amb llibertat, ha escrit una biografia assossegada, objectiva, fins i tot caldria dir que complaent, en què el lector no trobarà revelacions sensacionals, ni tan sols grans novetats, però sí molts detalls que contribuiran sens dubte a adquirir una imatge més ajustada a la realitat de la infanta que apareix com una dona molt aferrada a la seva família, amb una estreta relació amb els seus dos pares i amb la seva germana Cristina i molt conscient del seu paper de mare (cosa que li obliga a intentar domenyar, amb escassa fortuna, la conducta no sempre convencional dels seus fills Vic i Froilà, sobretot en aquests darrers temps, als quals l'autora fa complerta referència) ”Si hi ha hagut alguna cosa important a la vida d'Elena -diu - ha estat el seu amor per la família”.

Com que l'aspecte més rellevant de la seva imatge va ser el del seu matrimoni amb Jaume de Marichalar, Tiburcio considera que a la infanta li va atreure el caràcter divertit i la capacitat de seducció, però afegeix que, en realitat, mai el va seduir físicament. “La seva no va ser mai una relació passional”. Diu que Jaume va ser molt ben acollit per tota la família reial, menys per Joan Carles i que el seu marit, expert en moda, el va influir positivament en la renovació de la seva imatge pública. Però també és molt cert que subjaia entre tots dos una insalvable diferència de caràcters i fins i tot d'interessos, cosa que es va posar de manifest des del seu mateix viatge de lluna de mel i que l'ictus patit pel duc de Lugo va acabar per fracturar la continuïtat de la convivència. “Lluny d'unir-se a l'adversitat, aquell cop els va separar”. Sigui com sigui, aclareix que no hi va haver terceres persones.

Entre els detalls anecdòtics que inclou cal ressaltar la revelació de l'excel·lent relació que el seu exmarit va tenir sempre amb Letizia. També el fet que l'Elena va ser l'única que va saber de l'excursió del seu pare a Botswana. D'altra banda, quan es va plantejar el cas Noos “li era exactament igual el que la premsa en diria, sabia que li tocava estar al costat de la seva germana i des de llavors no ha deixat de fer-ho en cap moment”. Però el cert és que ella va ser potser la més gran perjudicada per aquest incident judicial ja que va quedar relegada, com a germana, a la condició secundària de “família del rei” i allunyada per tant de tot protagonisme oficial, si escau sense haver tingut art, ni parteix en la situació que va provocar aquesta, volgués o no, degradació.