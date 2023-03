L'evolució experimentada per les societats contemporànies a la darrera centúria fa difícil comprendre les raons que poden induir algú a renunciar a una vida convencional per recloure's en un cenobi i dedicar-se a la vida contemplativa. Però avui dia resulta molt més incomprensible acceptar l'ingrés de nens impúbers en internats destinats a formar-los per a la seva posterior incorporació a una ordre religiosa d'aquest tipus com passava fins fa molt poc temps.

Certament tot cal contextualitzar-ho en el seu moment històric i aquest supòsit que hem citat, que va ser molt real a l'Espanya de fa poc més de cinquanta anys, estava recolzat per alguna necessitat social: o bé procurar una educació a nens procedents d'àrees amb insuficients centres d'ensenyament o senzillament amb cap de secundària; o bé, en el cas de famílies de escassos recursos, assegurar un futur sense estretors a qualsevol dels seus fills (cas del germà Renato, que es va fer monjo per esquivar la gana, com s'explica al llibre que comentarem) Possiblement va ser la primera d'aquestes causes, a més d'altres d'ordre familiar, com la religiositat de la seva mare i la condició professora de dues germanes, la raó per la qual Pere, nom imaginari després del qual s'amaga l'experiència personal de l'autor, va ser enviat amb tan sols deu anys -estem parlant dels anys cinquanta- a l'oblatat de l'Ordre Trapense o Benedictins d'Estricta Observança de Santa Maria de Viaceli, situat a Cóbreces, aleshores província de Santander. Una ordre contemplativa que es regia i es regeix pel principi d' ora et labora , els membres de la qual professen cinc vots (els clàssics de castedat, pobresa i obediència, més els peculiars d'estabilitat al mateix monestir durant tota la vida i de “conversió de costums” o recerca de la perfecció) i fins i tot mantenen una dieta atenuadament vegetariana.

Una vida que resulta difícil d'assumir des de més enllà dels murs del monestir però que descriu amb vivesa, realitat i convicció Simón J. Martínez Rubio al llibre “Oblatus. Escac a la fe” (Éride ediciones) en què relata com “Pedro” va ingressar als deu anys sense apreciable vocació religiosa a l'oblatat (seminari menor) de Viaceli per cursar els estudis secundaris, va passar després el postulantat i noviciat, va professar vots temporals als 17 anys, vots solemnes als 21 i es va ordenar com a prevere als 25. Un procés vital que es va desenvolupar en una estricta clausura i al marge de la vida ordinària, de manera que només va poder veure televisió amb ocasió de la inauguració del Concili Vaticà II o l'elecció de Pau VI, o quan va sortir per primera vegada al carrer no va saber com fer servir el telèfon o interpretar un semàfor. I per descomptat, li va resultar menys que impossible saber com relacionar-se amb el sexe femení.

Aquest món tancat i endogàmic, tan desconegut per als aliens, és detalladament descrit per Martínez Rubio. I així sabem de la intensitat de la vida interior que contempla interminables precs i devocions (que s'inicien amb matines a les tres de la matinada) i una intensa formació intel·lectual, però que es tradueix també en una no menys intensa activitat manual a les hortes i predis del monestir i en la construcció (d'un cementiri o una nova via d'aigua, pel desig dels monjos de ser plenament autosuficients).

No per això amaga les petites misèries humanes que, com en tot col·lectiu humà, nien entre ells (cels, tensions, denúncies, ambicions, etc.) i que un sistema de confessió pública de culpes intenta atenuar. Però, sobretot, i aquest seria l'eix fonamental d'aquest llibre, Martínez Rubio revela la tràgica ruptura que va suposar la detenció per Pau VI del procés de reformes iniciat a l'Església catòlica pel seu antecessor Joan XXIII amb el Concili Vaticà II, que va acabar fracturant la comunitat trapenc de Viaceli en progressistes i conservadors i va conduir, velis nolis , el protagonista, fins a la seva separació de l'ordre amb la dispensa dels vots professats i la reducció a l'estat laïcal i la renúncia a una vida que, encara dins del vot de pobresa, hauria estat assegurada fins a la mort.

En aquests temps de secularització accentuada i de profund desconeixement dels valors morals de la vida religiosa, la lectura d'Oblatus. Escac a la fe” constitueix un testimoni excel·lent, alhora que facilita una informació molt vàlida i objectiva sobre una forma molt concreta d'experiència personal.