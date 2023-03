Per exercir d'editor cal tenir, com a mínim, una d'aquestes dues qualitats: ser un bon venedor (i deixar-se aconsellar per un assessor literari) o estimar els llibres i la literatura (i tenir, alhora, un mínim de sentit comercial, és clar) Del primer cas, hem tingut al nostre país alguns exemples paradigmàtics, molt ben coneguts i fins i tot reeixits. Del segon, n'hi ha també exemples, encara que segurament menys identificats a nivell popular. Jo en conec com a mínim dos, i un és Basilio Rodríguez Cañada, que dirigeix des de fa un quart de segle amb bona mà i afinada intuïció el grup editorial SIAL però que, malgrat les seves responsabilitats editorials, té temps per dedicar-se a la creació literària i donar curs a la seva fèrtil inspiració poètica fefaentment manifestada en una llarga desena d'obres.

D'aquest treball creatiu és profund coneixedor l'escriptor camerunès Narcisse Fomekong Djeugou, un altre personatge singular que, pertanyent a un país de cultura i expressió francòfona, es va submergir a l'univers literari hispànic i va anar descobrint en primer lloc els escriptors espanyols de diverses etapes, després als d'altres nacionalitats. però de la nostra mateixa llengua i finalment als de tercers països però vinculats també a les literatures hispàniques. Fins que va trobar un llibre de Rodríguez Cañada titulat “Suma poètica” traduït al francès. A partir d'aquí va començar una relació literària amb aquest autor que va esdevenir personal i que ha donat lloc que assumís el repte de publicar en edició bilingüe espanyol/francès una antologia d'onze obres de les seves obres, més un ram de poemes inèdits amb el títol de Basilio Rodríguez Cañada: le voyage pluriel (El viatge plural) (Sial/Trivium).

El recopilador manifesta que l'obra poètica reunida és interessant no només per als lectors, sinó també per als filòlegs i experts en crítica literària. A la seva anàlisi destaca l'obsessió de Rodríguez Cañada pels viatges. (Però) “si hi ha un viatge que domina els versos de Basili és, en primer lloc, el viatge al cor dels seus familiars i després al dels seus coneguts. El poeta té molt d'amor per compartir”. Un amor que comença per Extremadura, la terra natal, segueix amb Europa i continua amb el nord d'Àfrica. Però a aquest itinerari territorial cal unir un altre viatge, aquest de caràcter lingüístic, en què deixa entreveure el seu amor per la llengua francesa, al punt que en algun dels seus poemes utilitza termes de la mateixa cosa que suscita al traductor algun dubte a l'hora d'executar la seva funció i opta finalment per deixar aquestes expressions tal com van ser escrites. També recorda la dificultat que hi ha entre les dues llengües a l'hora de procedir a la identificació del gènere de certs personatges.

Diu l'autor en les paraules introductòries que els grans temes de la poesia, de la literatura i de la vida “són sempre els mateixos: l'amor, i complementari, el desamor; el viatge, extern o geogràfic, interior o introspectiu; i la mort, l'única certesa amb què naixem, el nostre final inapel·lable. Així doncs, la vida és una escola de gladiadors, on diàriament convivim i barallem una recerca impenitent de l'amor i un viatge inexcusable cap a la mort” perquè, com diu un dels seus poemes, “partir és viure un desig, aconseguir arribar només demostra que el temps ens va guanyar la partida, obligant-nos a morir lentament”.