Hi ha personatges literaris que estan sòlidament units a la nostra pròpia vida, entre ells molts protagonistes d'aquelles historietes gràfiques que van entretenir els nostres temps de lleure quan érem nens. El cas és que alguns han aconseguit sobreviure i travessar la barrera del temps sense perdre l'afecció de generacions successives de lectors el que demostra la sagaç intuïció dels seus creadors que van ser capaços d'imaginar-los amb la solidesa necessària com per eludir una vegada i una altra data de caducitat.

Aquest exordi ve a propòsit de Zipi i Zape, dos entremaliats bessons ideat pel dibuixant José Escobar que van formar durant una llarguíssima etapa de la nòmina de personatges dels còmics que editava l'antiga Bruguera i que han aconseguit celebrar el seu 75 aniversari -van néixer el 1948 - amb el mateix segell editorial -bé que renovat- i sense haver perdut gens ni mica de la seva fesomia. El cas és que mentre els seus lectors abans pentinem cabells blancs o no pentinem ja res, ells mantenen la mateixa fesomia i idèntics trets de caràcter, cosa que acredita la validesa i intemporalitat de l'obra d'Escobar.

El nou segell Bruguera celebra aquest 75è aniversari amb un àlbum titulat “Zipi i Zape. Busqui, corri i coure”, historieta sense solució de continuïtat en què els entremaliats nois, sota la severa vigilància dels seus pares, el senyor Pantuflo Zapatilla i la senyora Jaimita Llobregat, continuen protagonitzant els mateixos llances, embolics i situacions xocolates de sempre i en els que no podem evitar de reconèixer els propis de totes les criatures -d'ahir, d'ahir i d'avui- d'aquelles mateixes edats. Amb absolut respecte al disseny originari, aquest quadern, a tot color, incorpora alguns detalls que permeten entendre que la història que s'hi relata ha incorporat detalls propis d'etapes diferents del moment del seu naixement i així observem com apareix la televisió, però encara no els telèfons mòbils, que sens dubte estaran molt aviat en mans dels sagaços i revoltosos xavals, eina que els portarà a desenvolupar sens dubte noves i imaginatives maldats.

Feliç aniversari Zipi i Zape!