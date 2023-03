María Luz Morales va ser un d'aquells personatges de la nostra història recent que va travessar, no sense servituds personals, la frontera entre les dues Espanyes i va ser-ne d'alguna manera víctima. Sent una jove periodista, de tarannà liberal, formació universitària i distingida categoria social, que es va caracteritzar com a respectada crítica cinematogràfica, es va veure de la nit al dia convertida en directora del diari La Vanguardia per decisió del comitè obrer de control quan es va iniciar la guerra civil i Barcelona estava plena de milicians amb mico i pistola al cinyell. Al final de la contesa aquest precedent li va costar car: un curt empresonament i serioses limitacions en la seva activitat periodística durant uns quants anys, de les quals va anar recuperant-se a poc a poc per consolidar la seva tasca com a solvent crítica de teatre al Diario de Barcelona . Vaig coincidir amb ella als inicis de la meva activitat professional i recordo la imatge d'aquella senyora, aleshores ja gran, elegant, ben plantada, de la qual es mussitava en veu baixa el seu passat, però a la qual tothom respectava i que ocupava la seva localitat en les estrenes teatrals “de vers”, és a dir, de l'anomenat “teatre seriós”, ja que María Luz mai atenia les de revistes, sarsueles o varietats, tan freqüents llavors.

Més enllà de les seves tasques estrictament periodístiques, que també van incloure la direcció d'altres publicacions, Morales va desenvolupar una activitat literària extensa i fecunda. Va col·laborar amb la Paramount en el doblatge de pel·lícules, va realitzar traduccions, va escriure enciclopèdies i biografies, va adaptar obres literàries i va escriure contes i novel·les d'autoria pròpia, dentre els quals Renacimiento recupera els sis relats curts reunits sota el títol d'Històries del desè cercle ”. Tots ells en major o menor mesura inspirats o relacionats amb la guerra civil, un tema que va saber tractar amb discreció i habilitat, intentant fugir de sectarismes, fins al punt que aquesta obra va poder ser publicada originàriament quan encara existia la censura. “És evident –diu Rocío González Naranjo al seu pròleg– que volia desfer-se dels seus «fantasmes» del passat i que l'escriptura l'ajudaria a exorcitzar aquest terrible cercle infernal. Tenint en compte els valors cristians en què ella creia, a través de l'escriptura va poder explicar el que havia viscut i el que havia sentit perquè mai no tornés a succeir”.

Si aquest dramàtic període de la història d'Espanya ha donat lloc amb molta freqüència a narratives de to extrem, bé hagiogràfiques i/o heroiques, bé desqualificadores, aquests relats tracten el tema des de la perspectiva d'éssers menors salvats o condemnats per circumstàncies de vegades fortuïtes . Així el barber convertit en milicià d'ocasió, el capellà astrònom que sorteja amb el seu innocent discurs científic als milicians que vénen buscar-lo per fer malbé el «passeig», la parella que simula un matrimoni ful per escapar de la persecució, el desertor que salva el seu vida, però perd la de la seva mare, els nens que queden desemparats de la protecció sueca quan canvia el signe de la contesa i, finalment, la curiosa història de burgès acomodatici que decideix encadenar la seva vida a la d'una dona domadora de feres, el relat que dóna títol al volum, el més extens i rodó de tots, amb una forta empremta de fatalitat. Hi ha un personatge més en algun d'aquests relats i és, cal col·legir, la pròpia autora, cosa que permet suposar la presència d'elements narratius derivats de la seva experiència personal.

La reedició d'aquests contes de María Luz Morales permet gaudir d'una obra de notable qualitat literària i d'executar un acte de justícia reivindicativa a favor d'una escriptora i periodista injustament oblidada. La primera dona que va dirigir un diari diari al nostre país i ho va fer, a més, en temps molt difícils.