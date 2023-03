“Una vegada que mates ja no ets el mateix. Has creuat una línia de què no es pot tornar” diu Javier, antic militant d'ETA, a Emilia en una carta que constitueix el sincer examen de consciència d'una vida plena d'errors. Un dilema tràgic sobre el qual Teo L. Basterra fabula a Quan et trenquen la vida (Bohodón ediciones).

De fet, aquest relat curt aprofundeix en un tema que sempre ens ha semblat suggestiu i és el de com forma una relació sentimental pot ser capaç de superar la barrera entre dos éssers el passat dels quals els situa en dues ribes separades per l'odi i el crim . Una situació que cal suposar que no ha estat excepcional i que s'ha pogut plantejar en qualsevol de les nombroses societats enfrontades per tots els diferends sarraïns que al món hi ha hagut, n'hi ha i n'hi haurà. Al nostre entorn concret, al País Basc -i per extensió, a la resta d'Espanya-, en què, durant mig segle, la societat ha estat dividida pel compromís, la lenitat o la inhibició de bona part amb la activitat terrorista, mentre que un altre sector ha viscut com a subjecte pacient d'aquesta situació, amb la seva vida amenaçada, aïllada i en un ambient de terror, si més no d'indiferència. Que en aquest context enrarit pogués sorgir l'espurna de l'atracció entre dues persones situades en riba diferent i l'amor és un punt de partida narratiu amb immenses possibilitats.

Aquesta és la ficció creada per Basterra en aquest relat curt que comentem i en què s'imagina la relació que sorgeix espontàniament i inopinada entre la vídua d'un policia nacional assassinat per ETA i un antic abertzale amb les mans tacades de sang, però l'itinerari del qual personal -radicalitzat a conseqüència de les tortures policials patides per meres sospites- li ha portat analitzar aquest passat de manera crítica ia intentar superar-lo racionalment. El desconeixement de la situació personal de cadascú per l'altre membre de la parella dóna lloc a una situació desesperada l'única sortida de la qual és la del sacrifici personal. L'oferiment de la pròpia vida per qui va arrabassar la seva als altres com a manera de redimir la culpa constitueix, d'alguna manera, una sortida honrosa molt vinculada al missatge cristià.

Més enllà de la ficció -o no?- literària, Quan et trenquen la vida convida a pensar fins a quin punt només l'amor és una eina vàlida per superar l'odi i la desraó.