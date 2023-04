La invasió perpetrada per Rússia ha posat en el primer pla de l'actualitat Ucraïna, un país proper i que no obstant ha estat tradicionalment allunyat de les preocupacions dels països europeus. “Ens ha costat molt de temps, fins a data molt recent, percebre i tonar de debò Ucraïna com a subjecte històric amb un idioma, una cultura i una història pròpies” diu el professor alemany Karl Schlögel a “Ucraïna, cruïlla de cultures” (Acantilado) , un assaig en què tracta d'explicar la complexitat d'un país el territori del qual “es constitueix a partir de regions marcades per empremtes molt diferents” de manera que ”una història ucraïnesa que pretengui fer justícia a aquesta varietat ha de donar cabuda a… la diversitat de tradicions històriques, de llengües i literatures i de diferents confessions”. Això exigeix la "superació de la visió europea d'Ucraïna com a apèndix de Rússia", cosa que l'autor demostra amb l'estudi de les seves principals ciutats els orígens, poblacions i peripècia històrica de les quals demostren aquesta immensa i complexa varietat del país, fet que desmenteix la visió d'una intel·lectualitat russa que “percep Ucraïna com un territori, una població i un dialecte específic, però no com un Estat sobirà”.

Així Kíev, ciutat de la qual van néixer Ilia Ehremburg i Golda Meir, va ser l'urbs d'un imperi multiètnic que va arribar a ocupar la tercera posició a l'imperi rus i va tenir “l'aurèola de ciutat amb bon estat de vida”, cosa que va finalitzar amb l'estat soviètic, que va provocar la fugida de la burgesia. "Només en desaparèixer l'URSS els ucraïnesos van tornar a recordar de nou els representants d'aquesta burgesia" que la va fer gran. Dniepropetrovsk, per la seva banda, va tenir arrels jueves -abans de la revolució va arribar a tenir 30 sinagogues-, ucraïneses, alemanyes, belgues i franceses, va posseir indústria metal·lúrgica i d'enginyeria mecànica, explotacions carboníferes i que va viure una etapa d'esplendor entre 1977 com a centre de tecnologia espacial, cosa que no va impedir que es formessin “masses crítiques que esperaven ansioses el moment de ser alliberades o més aviat deslligades”.

Donetsk, fundada per un gal·lès, en què va iniciar Khrusxev la seva carrera política, va ser el lloc on el 2014 “mentre la vida a l'urbs seguia el seu curs, un grup de persones va prendre les posicions de comandament i va establir una mena de govern a l'ombra (que) va convertir en ostatge a una ciutat de més d'un milió d'habitants”. L'autor atribueix el fracàs de la repressió d'aquesta acció que Kíev va deixar passar el moment adequat i que la milícia local es va acovardir i es va negar a actuar. "Les unitats de voluntaris ucraïnesos i de l'exèrcit van dur a terme una campanya antiterrorista però no van estar mai preparats per enfrontar-se al terrorisme dels separatistes". En tot cas, quan es va sotmetre a referèndum la independència d'Ucraïna, Donets i Lugansk la van avalar amb un 84% dels vots. I, en fi =Lvov o Leòpolis, és una ciutat amb arrels “ucraïneses, hongareses, moldaves, poloneses, austríaques, russes, alemanyes i soviètiques”.

Schlögel destaca les etapes viscudes per cadascuna d'aquestes poblacions que coincideixen al segle XX amb període particularment difícils: la gran guerra seguida de la revolució russa, l'Holomodor o genocidi ucraïnès per fam decretat per Stalin, l'època del “terror vermell” de 1937-1938, la invasió alemanya -amb els seus terribles pogroms contra els jueus i la població local (barranc de Babi Yar, bosc de Bykivnia…)- i, en fi, el període soviètic en què es va tractar d'esborrar les diferències amb una política clarament unificadora i provincialista. Tot això amb els consegüents canvis de noms dels carrers i de vegades fins i tot de la mateixa ciutat (Donets va ser un temps Stalino).

Després de la desaparició de l'URSS i els primers anys de transició, l'accés de Putin al poder a Rússia ha suposat una política expansionista que va tenir els seus precedents a Geòrgia i Moldàvia, es va aplicar després al Donbas ia continuació a Crimea, península sobre la qual diu l'autor “no vaig percebre (a Rússia) ni un sol vestigi d'inquietud o apassionament favorable” davant del destí. I afegeix, referint-se al conflicte actual, que l'agressió actual “no afecta només Ucraïna, el que està en joc és Europa, Occident o com vulguem anomenar-ho, una forma de vida que Putin i els seus adeptes conceben com una amenaça”. Amb una advertència final: "la destrucció i devastació ocasionada per la guerra que ha declarat Rússia mostren d'una manera contundent allò que Europa perdria i l'amenaça que suposaria si Ucraïna fos sotmesa".