Sergi Doria és un periodista de ploma acerada que analitza l'actualitat diària amb encert i sentit comú no exempts d'ironia. Ho fa a més amb un excel·lent coneixement de la nostra història recent, per la qual cosa les seves cròniques i comentaris sempre estan perfectament documentats. Gràcies al seu envejable domini de la premsa espanyola de l'última centúria ha aconseguit exhumar una col·lecció d'articles i reportatges que li han semblat particularment interessants o representatius d'una manera d'entendre el periodisme sensacionalista d'aquella època i els ha reunit en un llibre titulat “ Els anys grocs” (Edhasa).

Aquesta selecció constitueix un meravellós mirall de la vida espanyola de la primera meitat del segle XX i reflecteix una realitat social en què donaven fets avui completament desapareguts, com ara les baralles de galls, les mongetes o els fumadors d'opi (segons sembla, hi va haver un de Madrid amb perfecta escenografia xinesa); altres en decadència, tals les corregudes de toros -quina meravellosa història la del toro Civilón, brau amb els seus semblants i tendre amb els humans i en especial amb els nens, salvat de la tempta per rotunda decisió popular-, les cases d'empenyorament ( ja no s'hi admeten els calçotets vells) o els bars d'anarquistes, com el famós “La Tranquil·litat” del Paral·lel.

El llibre demostra alhora l'existència de situacions anàlogues a les actuals, encara que amb diferent contextura: com la venda de drogues a les farmàcies, molt menys senzilla que aleshores; les presons de dones -admirable valor el de la periodista Donato, que es va fer condemnar per viure per ciència pròpia l'experiència carcerària-, els remeis miraculosos -que ja no són com els del doctor Asuero, però haver-ne, n'hi ha havent i amb no escassos seguidors-, els vidents i profetes, i fins i tot els perillosos delinqüents menors d'edat, capaços d'assestar una punyalada mortal. I, cosa curiosa, els periodistes de fa gairebé un segle ja donaven notícia d'alguns canvis de sexe certament espectaculars, com el de l'home transvestit en cabaretera per evitar ser allistat com a soldat a la guerra europea o la senyora transformada en el coronel de llancers Barker , la dona del qual va confessar que sempre havia trobat completament normal al seu “marit”.

Entre històries trivials no en falta una que va constituir un veritable escàndol polític de tal magnitud que va fer caure a un govern de la República. Ens referim a les maniobres dels senyors Strauss i Perle per establir a Espanya un joc d'atzar amb ruleta trucada que es va presentar a Mallorca, Barcelona i Sant Sebastià i va donar lloc a una operació publicitària d'alta volada muntada al voltant d'un enfrontament entre els boxejadors Paulino Uzcudun i Max Schmelling. He de confessar que em vaig perdre l'ocasió de comentar al seu dia aquesta història rocambolesca amb un dels seus protagonistes, a qui vaig conèixer als meus inicis com a periodista. Em refereixo al, aleshores, promotor pugilístic Joaquín Gasa i després afortunat productor teatral; el vaig tractar molts anys més tard com a empresari del teatre Victòria quan muntava espectacles que van enlluernar els públics dels anys cinquanta i seixanta.

Els anys grocs permet alhora recuperar el nom d'alguns periodistes que van deixar empremta del seu talent i intuïció professional, com Antonio i Luis G. de Linares, Mario Aguilar, les intrèpides pioneres del periodisme femení Magda Donato -per cert, germana de Margarita Nelken-, Irene Polo i Ana Martínez Sagi o el combatiu Francisco Madrid (que va ser secretari de Companys i amic d'Azaña i odiat a mort pels anarquistes) Periodistes que van dignificar el llenguatge utilitzant termes com zaquizamí, reivindicant altres populars com a deixallera o piquera, o creant neologismes, el més afortunat el d'estraperlo, que ha arribat als nostres dies.

En resum, un llibre de lectura entretindíssima, que permet recuperar aspectes oblidats d'una història recent d'una Espanya molt diferent -o potser no tant?- de l'actual.