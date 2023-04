Sergio/Serena explica la seva pròpia peripècia que va travessar moments de gran duresa i incomprensió, sobretot a l'àmbit escolar -qui ha dit que els nens no són cruels?- o del seu barri, ambients en què va haver de suportar menyspreus, greuges i agressions. | PAU-IGNASI DE DALMASOS

Hi ha temes que han estat ocults o deliberadament ignorats durant segles i que han aconseguit emergir finalment, al punt d'adquirir carta de naturalesa, ser reconeguts des del punt de vista legal i fins i tot acceptats per bona part -no totes, malauradament- de les societats humanes. Ens referim en concret a la inadequació que pateixen certes persones entre el seu sexe biològic i psicològic, discrepància que fins ahir mateix era tractada com una desviació, quan no com a perversió o pecat i que avui s'assumeix com una situació que pot i ha de tenir solució adequada. De l'anècdota morbosa i individual s'ha passat a una normalització en la resignació de gènere que, excessos legislatius benintencionats, però en alguns casos de discutible encert a part, ha deixat de ser notícia.

Recordo haver llegit fa molts anys les memòries de què potser va ser la primera dona transgènere coneguda d'Europa, la francesa Coccinelle que, després d'haver estat soldat d'artilleria, es va convertir en celebrada estrella de Madame Arthur i Le Carrousel de París i de Chez Nous a Berlín, que ha passat a la posteritat respectada i el nom de la qual ha estat immortalitzat en un carrer de la capital francesa.

Potser és per la immediatesa en aquest canvi de perspectiva social, però la veritat és que no abunden els testimonis deposats per persones que han viscut un canvi d'aquest tenor a Espanya, on aquest fenomen ha trigat a emergir i en aquest sentit resulta interessant comprovar com va poder viure aquesta transició una persona concreta: el noi que va néixer com Sergio Pardo i es va convertir en Serena Pardo. Ho explica a “Metamorfosi. Les meves lliçons de vida i maquillatge” (B/Random House)

Sergio/Serena explica la seva pròpia peripècia que va travessar moments de gran duresa i incomprensió, sobretot a l'àmbit escolar -qui ha dit que els nens no són cruels?- o del seu barri, ambients en què va haver de suportar menyspreus, greuges i agressions. La seva primerenca proximitat a les noies i el seu creixent interès pel maquillatge femení apuntaven maneres difícils d'acceptar per companys que havien rebut en els seus ambients propers una educació de marcat tint masclista i intolerant amb la diversitat i que es van comportar d'acord amb ells. Sortosament, el protagonista d'aquesta història va gaudir d'un suport fonamental, que va ser el de la família. La seva mare es va convertir en conillet d'Índies de les seves primeres pràctiques de maquillatge i tots dos progenitors van acceptar amb naturalitat la notícia, primer, que tenia xicot, i més tard que volia sotmetre's a una reassignació de sexe.

En un temps en què les noves generacions desperten primerencament l'exercici de la seva sexualitat, sembla, del que s'agafa d'aquestes memòries, que Sergio/Serena -utilitza tots dos patronímics a les seves memòries- va trigar a fer-ho i que potser per això va viure un drama -que tots hem conegut alguna o moltes vegades-, el del desengany amorós, particularment traumàtic en el cas del viscut amb un tal Pepe, la seva primera relació.

Cada capítol de “Metamorfosi” ve acompanyat d'unes pàgines on explica els seus coneixements sobre maquillatge, aprenentatge que li va permetre convertir-se en un influencer de la matèria i en un personatge famós, cobejat, admirat i ben pagat, que ha acabat enlluernant els qui abans el van menysprear. El temps col·loca cadascú al lloc que mereix.