Vet aquí un títol que resa una veritat absoluta: Morirem tots. Encara que és ben cert que no sabem com ho farem, ni en quines circumstàncies. Aquesta és la gran incògnita que ens ofereix la vida i sobre la qual ha fabulat l'escriptora canadenca a la novel·la d'aquest títol que publica Blackie Books.

No hi ha dubte que en qualsevol text literari transcendeix de forma més o menys subreptícia o evident la personalitat del seu autor o autora i a Morirem tots no és difícil detectar el fet que Austin rebés en la seva infància una educació catòlica, cosa que li fa descriure amb propietat els personatges, la litúrgia i el context d'un temple de la confessió esmentada, de la mateixa manera que és perceptible la seva vinculació amb l'univers queer. I així veiem que Grace és una noia lesbiana que s'enfronta a diferents situacions terminals quan entra a prestar els seus serveis de forma accidental i malgrat la seva condició de no creient a les oficines d'una església on s'enfrontarà a diferents formes d'acceptació de la mort. Des d'aquella amb què el rector atén els funerals dels seus feligresos al misteriós defalliment de Grace, la secretària parroquial que el va precedir en el càrrec i que tot fa pensar que va morir de manera violenta. El que està a punt de convertir-se en un thriller, perquè hi ha un presumpte crim i uns possibles sospitosos, acaba de manera molt més senzilla, encara que els preguem que ens disculpin per no continuar explicant-ho per no privar-los del plaer de la lectura d'aquesta novel·la.

Hi ha també una situació personal de la protagonista força desestructurada no ja per la seva condició sexual, cosa que avui no té la menor importància, sinó per la seva obsessió per les malalties –és una hipocondríaca, visitant assídua de l'hospital de la zona, on resulta un pacient conegut-, el seu desarreglo psicològic que el condueix a un enorme desordre en la seva vida personal i les seves complexes relacions familiars, en particular amb el seu germà Eli. Tot fa de la protagonista sigui un personatge complex i turmentat la peripècia del qual condueix, però, a un final feliç.