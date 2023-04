Gran sorpresa va produir a la mort de Franco la lectura del seu testament polític que hauria redactat poques setmanes abans i lliurat a la seva filla Carmen en un text manuscrit. L'absència d'acusacions, la ponderació i fins i tot la humilitat van cridar l'atenció pel contrast amb l'últim discurs pronunciat l'1 d'octubre des del balcó de la plaça d'Orient on el cap de l'Estat es va referir a la “conspiració maçònica esquerrana a la classe política en contuberni amb la subversió comunista-terrorista”. El testament va tenir, per contra, un to tan diferent que va portar a alguns a suposar que no havia estat redactat pel cabdill, encara que l'exhibició posterior per la seva filla Carmen del document autògraf va rebutjar qualsevol dubte que sobre la seva autenticitat.

Doncs bé, l'historiador i catedràtic de la UNED Guillermo Gortázar ha pogut demostrar que, en efecte, aquest testament va ser obra d'un altre autor, l'arquitecte Javier Carvajal, encara que certament va poder arribar a les mans de Franco qui ho va acceptar íntegrament amb alguns retocs menors. Així ho ha explicat a “El secreto de Franco. La transició revisitada” (Renaixement).

Segons explica Gortázar, davant la malaltia terminal del generalíssim un grup de persones afins al règim van pensar en la conveniència que quedés un document escrit l'esperit conciliador necessari perquè la transició es pogués dur a terme sense ensurts i l'arquitecte Javier Carvajal, membre de la UDPE, associació política creada dins de la disciplina del Consell Nacional del Moviment i presidida per Adolfo Suárez, va redactar un text que va semblar adequat. La qüestió era com fer-ho arribar al seu destinatari, ja que el president després es va negar a fer-ho. Els promotors de la iniciativa van trobar una via a través de l'exministre José Antonio Girón, que el va vehicular per conducte del cap de la Casa Civil, Forts de Villavicencio, que el va entregar a Carmen Franco i aquesta, alhora, al seu pare. Que ho va acceptar i va copiar a mà al seu despatx els últims dies en què es va poder valer per si mateix.

"L'operació que narro -diu Gortázar- permet suggerir que Franco va emergir aquells dies com un reformista d'ultratomba i com un actor positiu en l'operació de la transició democràtica". Considera que “va apostar decididament pels reformistes de dins i fora del règim ja que sabia que l'immobilisme no tenia futur i preferia una monarquia parlamentària conduïda des del poder a una república rupturista”. Tenint en compte que l'única modificació important que va introduir al text de Carvajal va ser la cita expressa de Joan Carles ”crec -afegeix- que s'ha ignorat o minusvalorat el paper favorable que va jugar Franco durant el 1975 reforçant la posició del llavors príncep”. I aporta una dada complementària de notòria importància en aquesta mateixa línia: la negativa de Franco a confirmar la continuïtat de Rodríguez de Valcárcel, desitjada pel búnquer del sistema, com a president de les Corts i del Consell del Regne i la seva predisposició a facilitar-ne la substitució per Fernández Miranda, que era el candidat de qui seria rei.

L'obra de Gortázar aporta també alguna altra proposta historiogràfica nova com la de considerar que el nomenament d'Arias Navarro com a successor de Carrero va ser “excepte una bona relació amb la senyora Carmen Polo, a causa d'un procés de descart”. I en alguna mesura renta la imatge del darrer president de govern del règim en dir que “com tot a la vida, Arias té el seu actiu i el seu passiu… no resultava simpàtic, però des del punt de vista humà i polític crec que va ser un personatge polièdric amb més importància del que s'ha escrit fins ara”.

L'autor, que elogia l'insòlit paper d'intermediari que va exercir Girón, considerat el cap visible del búnquer, a donar viabilitat a aquest testament conciliador, manifesta que “els protagonistes d'aquest fet des de l'octubre del 1975 ni tan sols entre ells no van tornar a parlar-ne tema: es van juramentar perquè mai se sabés”. I confessa que “he arribat a la informació sobre el secret de Franco que desvetllo en aquest llibre per un comentari circumstancial”. Un secret, en tot cas, que va ser possible mantenir durant més de mig segle en primer lloc gràcies a Carmen Franco al punt d'afirmar que “l'ocultació va ser obra de la seva filla”.

Gortázar ha fet amb El secret de Franco una inèdita i excel·lent aportació a la història de la transició i de l'Espanya contemporània.