El genocidi gegantí que ha passat a la història amb el nom d'Holocaust ha donat lloc a nombrosos estudis i investigacions, però també a molts textos narratius que han intentat descriure'l, narrar-lo o intentar explicar-lo des de diversos punts de vista. A tots ens va sorprendre aquella novel·la de John Boyne titulada El nen amb el pijama a ratlles en què es fabulava sobre l'amistat sorgida entre dos nens. Un, fill del màxim responsable del camp d'extermini d'Auschwitz i l'altre, un jueu deportat de la seva mateixa edat. Drama commovedor que va oferir un aspecte improbable, però molt humà, en el context d'un dels crims més grans de la història.

L'autor enllaça a Totes les peces trencades (Salamandra) amb aquesta obra anterior i converteix ara en protagonista de la nova novel·la Gretel, filla del cap del camp de concentració i germana del nen que va poder tenir un amic jueu deportat. Situa aquesta protagonista en diferents etapes cronològiques de la seva vida: mantenint sengles referències sempre presents a la seva infància a Berlín i, sobretot, a Polònia ocupada quan tenia dotze anys, la vida de Gretel transcorre durant una primera època al París de la immediata postguerra, quan ella i la seva mare intenten fugir del seu passat i esborrar la petjada familiar; a Austràlia, al punt de la qual escapa la protagonista després de la mort de la seva mare per recompondre la seva vida, però on, no obstant, es retroba accidentalment amb algú que va ser molt important per a ella en “aquell lloc” el topònim del qual mai no desitja citar; una tercera quan fuig d'aquest retrobament, es domicilia a Londres i reprèn una nova vida en què trobareu un amor que resultarà inviable; i l'última, en la seva ancianitat, quan intenta fer penitència d'aquell llunyà passant prenent la justícia per la mà en un assumpte de maltractament familiar.

Totes aquestes etapes estan hàbilment entrellaçades de manera que el lector va a poc a poc descobrint la terrible herència familiar de la protagonista, de la qual en alguna manera ella mateixa se sent coresponsable, malgrat que quan va tenir ocasió de compartir-la no era més que una adolescent. Una herència que el retrotreu a les seves vivències en “aquell lloc” i que l'obliga a confondre a la memòria el record d'un pare afectuós que, tanmateix, exercia la seva funció de genocida sobre éssers humans “que no són persones”. Amb tots aquests elements l'autor juga enfilant situacions i creant coincidències de vegades una mica insòlites, com la coincidència sota un mateix sostre amb la filla que no va poder en el seu moment reconèixer com a tal o sinó fatal que d'alguna manera l'enfronta a una situació paral·lela a la que hauria viscut el seu germà: si l'amic d'aquest fou un nen jueu, el seu gran amor també ho serà. Quan. Però en definitiva ens trobem davant d'una novel·la on hipòtesis d'aquest tenor són plenament legítimes.

En tot això batega el fatal conflicte de fins a quin punt som capaços de fugir d'un passat del qual no podem evitar sentir-nos copartícipss i que volem oblidar, però ens considerem obligats a purificar-nos amb la deguda penitència. Una tesi en el fons molt vinculada al sistema de valors catòlic amb tota probabilitat implícit en el subconscient del dublinès Boyne: per rentar un pecat no només cal el penediment, sinó també confessar la culpa (tot i que fer-ho costi a això a Gretel haver de renunciar a l'amor de la seva vida) i finalment complir la penitència. En definitiva i com l'autor reconeix al final, Totes les peces trencades és una novel·la sobre la culpa, la complicitat i el dol. Encara que, i això potser és el més inquietant, n'hi hagi que no sentin cap de les tres coses, com la mare de Gretel o el bell Kurt.