Diverses generacions d'espanyols ens vam iniciar en la lectura amb els còmics de l'Editorial Bruguera i d'algunes altres firmes, de manera que els personatges que ens van entretenir a la nostra infància formen part indissociable de la nostra memòria. El cas és que, si bé hi va haver efímers que van acabar desapareixent i als quals hem oblidat, n'hi ha hagut d'altres que han arribat a gent gran… sense variar la seva aparença física! Tal és el que els ha passat als bessons Zipi i Zape, fills del senyor Pantuflo Zapatilla i la senyora Jaimita Llobregat en la ficció literària, perquè en realitat ho eren del dibuixant Josep Escobar, que els va crear el 1948 per a la revista “Pulgarcito”. En aquell moment el seu autor ja formava a la legió de gairebé esclaus que treballaven a les ordres de la família propietària de l'editorial del seu cognom per a la qual havia creat l'any anterior abans un altre personatge emblemàtic i longeu: Carpanta, l'etern famolenc, un paradigma de la fam de l'Espanya dels anys quaranta que, per un miracle inexplicable, va superar qualsevol vel·leïtat censorial.

Zipi i Zape han fet doncs 75 anys i segueixen amb la mateixa fita de quan van sorgir, per la qual cosa el nou segell de Bruguera els dedica un àlbum especial titulat “Zipi i Zape. Els bessons més famosos del còmic”, que és una veritable obra de referència en què es recopilen algunes de les seves celebrades historietes. També s'hi inclou un ampli i documentat exordi d'Antoni Guiral sobre aquests personatges, el context en què van desenvolupar la seva peripècia editorial, l'evolució formal i temàtica de les historietes que van protagonitzar, les publicacions en què es van incloure les aventures i un llarg etcètera.

Gràcies al treball de Guiral podem comprovar que els protagonistes van mantenir a partir de la seva segona aparició i durant els 75 anys de la seva existència gairebé el mateix aspecte, amb algunes lleugeres variacions a la seva vestimenta i els seus pentinats, les generoses cabelleres de les quals van seguir sent rossa la de Zipi rossa i bruna la de Zape. Don Pantuflo va continuar fidel a la seva imatge original, però en canvi donya Jaimita va evolucionar en el seu aspecte exterior i fins i tot en el color dels cabells (va passar de morena a rossa per recuperar més tard l'original).

El desenvolupament argumental va mantenir com a eix permanent les entremaliadures d'aquesta parella de germans capaços de cometre els majors desetins, però sempre amb la millor intenció i absolut respecte a l'autoritat paterna, que en els primers anys els sancionava amb càstigs durs, tot i que després se'n van anar endolcint. A poc a poc van anar apareixent personatges secundaris com el professor Minervo, el doctor Pildorín, el gendarme don Ángel (clarament inidentificable amb qualsevol força policial espanyola per evitar problemes), el “caco” anomenat “El Manitas” o el gos Toby.

Guiral detalla detalladament la manera com van ser desenvolupades -a una o diverses pàgines o en àlbums complets- les historietes d'Escobar, com van ser explotades comercialment en diverses revistes de l'editorial o en publicacions i volums propis, i fins i tot amb el temps la forma en que van inspirar algunes pel·lícules, discos i fins i tot certs guions de contingut polític que va escriure el 1988 Vázquez Montalbán, que segurament també va haver de bressolar la seva infància en companyia dels bessons.

Aquest és un cas clar que els personatges han sobreviscut al seu autor, no només per la permanència del treball que aquest va desenvolupar durant la seva vida, sinó perquè han estat continuats després per altres dibuixants (Joaquín Cera i Juan Carlos Ramis) que van tractar de ser fidels a la línia traçada per Escobar. Al fons, els nens d'abans o d'ara són més o menys iguals. L'única diferència que els separa és que segurament Zipi i Zape portarien avui amagats sengles mòbils a les butxaques…