Una de les grans incògnites a què s'ha intentat trobar reposada durant segles és la de l'origen de la vida i, per tant, de l'espècie humana. Si bé hi va haver intuïcions magistrals des de l'antiguitat, la veritat és fins ahir mateix la resposta ha estat fortament condicionada pels textos religiosos, fins al punt que l'arquebisbe anglicà James Ussher va establir, al segle XVII, amb rigorosa exactitud, que el món va ser creat el 23 d'octubre de l'any 4004 abans de Crist i Adam i Eva expulsats del paradís el 10 de novembre, és a dir que només en van gaudir menys de tres setmanes. La conseqüència va ser l'imperi de la teoria fijista, en virtut de la qual les espècies havien estat creades tal qual per un Ésser superior i no tenien possibilitats de canviar. Charles Darwin i Alfred Russell Wallace van canviar copernicanament -mai millor dit- aquesta creença amb la teoria de l'evolució, tal com explica el Dr. Agustín Franco a “L'evolucionisme. D'on ve l'Homo sapiens?” (Càtedra) qui, no obstant, recorda la persistència de tesis creacionistes més o menys ferms en determinats àmbits i societats.

“Actualment –diu– la teoria més plausible sobre l'aparició de la vida arrenca de la pròpia conformació de la Terra a partir de pols estel·lar format per silicats i gel. Es constituiria així un lloc amb unes característiques de temperatura, humitat i contingut en aigua adequades”. Tot això en un procés en què la mesura temps s'estableix en milions d'anys de manera que “l'opinió més generalitzada és que va començar en algun moment en el període comprès entre els 4.410 milions d'anys quan es van donar les condicions perquè el vapor d'aigua es pogués condensar per primera vegada”, tot i que la vida multicel·lular va haver d'esperar fa 1.500 milions, els primers animals 600, les plantes 400, els vertebrats 380 i els mamífers 100 milions d'anys. I els homínids? doncs no haurien aparegut abans de dos milions d'anys. Hi ha, doncs, un codi genètic compartit en gran part per totes les formes de vida, robust, versàtil i perdurable que elimina les mutacions no viables i permet que les variants més adaptades es reprodueixin més i millor. Actualment la teoria de l'evolucionisme està fusionada amb la genètica mendeliana i la genètica poblacional per conformar l'anomenada «teoria de la síntesi evolutiva» o neodarwinisme.

Pel que fa a l'espècie humana, si bé es pot analitzar la concepció de la seva evolució com a arbre, la hibridació entre diferents espècies arcaiques genèticament properes s'ha d'entendre millor com a xarxa. Hi ha dues teories sobre l'origen de l' Homo sapiens : segons Weidenreich, es va desenvolupar de forma simultània en diferents regions del planeta; i segons la més acceptada avui, el seu origen rau a l' Homo rhodesiensis , però el lloc i el moment són confusos, malgrat que la majoria de restes disponibles han aparegut a l'est d'Àfrica i en alguns casos a la costa atlàntica marroquina.

Al paleolític superior es detecta la surgència d'un concepte religiós a la societat humana, així com la de pintures, objectes de fusta i os, més tard figures de fang cuit i agulles, el domini del foc i els ritus funeraris; mentre que al Neolític es va produir una hibridació entre sapiens i neadertals i es va registrar l'inici del sedentarisme, a més de la pràctica de la navegació costanera, l'ús d'eines polides, l'eclosió de l'agricultura i els animals de granja i la domesticació del cavall.

El Dr. Franco recorda que hi ha hagut cinc grans extincions al planeta, la més devastadora la tercera, en què van sobreviure únicament el 3 % d'espècies vives i l'última, fa 66 milions d'anys, quan es va extingir el 75 % , entre ells els dinosaures. I adverteix: “fa temps que els científics vénen apuntant cap al perill d'una nova extinció, en aquesta època que ha estat anomenada per molts com Antropocè . El que seria nou en aquesta hipotètica extinció respecte a les anteriors és que els canvis que estem vivint i registrant són conseqüència de la nostra acció sobre l'entorn i són més larvats”.

Sigui com sigui, “l'estudi de la història de la vida al planeta ens permet apreciar una constant en totes les espècies: una immensa majoria es va acabar extingint… I nosaltres, com una espècie més, no tenim irremeiablement cap altre futur que evolucionar al camí dels canvis o extingir-nos. Tot i això, ens tranquil·litza afegint que “tret de fenòmens com les pandèmies, les possibilitats que l'espècie humana s'extingeixi són escasses. El que sí que pot passar és la degradació de l'espècie i del seu entorn”. A més, en tot cas “l'extinció de l'espècia humana no és sinònim d'extinció de la vida al planeta”.