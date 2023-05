El ciutadà interessat i curiós pot haver extret d'un conflicte de tan rigorosa actualitat com la guerra russo-ucraïnesa i entre moltes altres conclusions una de notable rellevància, quina és la inestabilitat, o per dir millor la variabilitat, de tota mena de fronteres polítiques, que han canviat al llarg de la història de forma constant, creant un mosaic de realitats polítiques diverses i difícils d'entendre per al profà.

Per tal d'oferir una eina propícia a un discerniment millor d'aquesta àrdua qüestió disposem des d'ara d'una obra excel·lent, “La Historia del Mundo. Un atlas” (Península), ingent i documentat treball col·lectiu dirigit per Christian Grataloup que ha cristal·litzat en més de tres-cents mapes temàtics agrupats en les grans etapes històriques de la humanitat (des del començament, 3.000 anys abans de la nostra era, fins al món contemporani , passant per la llarguíssima etapa del Neolític amb l'expansió de l' homo sapiens pel planeta, el món antic fins al segle VII, l'etapa medieval entre el VII i el XV, amb un capítol sobre aquesta darrera i importantíssima centúria, seguits del teixit europeu del món (XVI al XVIII), el món dominat per Europa entre el XVIII i el 1914, les potències extraeuropees del XVIII al XIX, Europa entre el 1789 i el 1914, el món dominat per Occident (1914-1989) i, en fi, la geografia planetària reordenada a partir del 1989 amb límit de l'estudi el 2019, cosa que deixa per a successives edicions el que va passar des de llavors.

Els temes són summament variats, ja que no es limiten al disseny territorial de les sobiranies polítiques, sinó que inclouen mapes sobre els principals desplaçaments humans, els conflictes armats més importants (des de les guerres mèdiques i púniques, les conquestes d'Alexandre i les romanes a les dues darreres conteses mundials, passant les invasions bàrbares i àrabs, les croades, les campanyes de Gengis Khan o Carlemany, les conquestes normandes, la guerra dels cent anys, dels trenta anys, les napoleòniques o la russo-japonesa) així com les seves conseqüències, les grans vies de navegació i comerç, els corrents d'expansió colonial a Amèrica, Àsia i Àfrica, els moviments migratoris principals (alguns llegendaris, com l'èxode dels jueus d'Egipte) i culturals. Hi ha, a més, una visió omnicomprensiva que fuig del sempre perillós eurocentrisme i que contempla la canviant geografia del nostre planteja des de cadascun dels seus continents, cosa que permet conèixer l'auge dels imperis de Ghana, Mali i Shongay, per exemple. I en tot cas, cada mapa incorpora una explicació succinta de la situació que analitza gràficament amb les corresponents icones, colors i línies que la desenvolupen. Una obra fonamental amb diverses utilitats: la informació genèrica, la consulta puntualment o senzillament la possibilitat de sadollar la nostra curiositat i entendre així més cabdalment la volubilitat d'un planeta que ha patit des del principi dels temps en l'efimeritat de les fronteres una fonts de tots els seus conflictes.