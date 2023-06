Els editors saben mesurar molt bé el valor del títol dun llibre i alguns autors també. És una eina legítima de màrqueting amb què es tracta d'atreure l'atenció del possible lector. Encara que de vegades resulti una mica equívoca. Perquè un títol com el de “Guía para lesbianas en un colegio católico” (Nube de tinta) convida a pensar en un manual per ajudar que joves amb aquesta identitat sexual es puguin desenvolupar sense dificultat com a alumnes d'un centre docent confessional i en aquest cas no hi ha tal. Perquè el que ha escrit Sonora Reyes és una novel·la i, si molt ens apura, una novel·la juvenil dedicada a un lector adolescent.

L'eix de la trama argumenta gira al voltant dels problemes que viu el seu protagonista, la jove Yamilet, de família d'origen mexicà emigrada als Estats Units (amb pare bandejat d'aquest país), no tant per assumir-ne la sexualitat, que té perfectament digerida, sinó per informar-ne els seus progenitors, que professen una fe catòlica molt estricta i també el seu germà César. La casualitat fa que les coses amb aquest darrer siguin molt més senzilles quan descobreix que també a ell li agraden els seus congèneres del mateix sexe. Però amb els pares de tots dos és diferent i curiosament més dificultós amb el que semblava menys rigorós. De la mateixa manera, tampoc no és fàcil l'acomodament dels germans en l'ambient escolar, ja que el seu caràcter confessional obliga a mantenir unes normes relativament estrictes.

Aquests condicionaments fan que Yamilet i César s'hagin de mantenir a tot tràngol a l'armari i fins i tot simular que l'amic d'aquest aparegui com el nuvi de la seva germana. D'altra banda, Yamilet, escarmentada per haver confessat a la seva millor amiga Bianca la seva condició, cosa que va motivar l'allunyament d'aquesta, no gosa confessar l'atracció que sent per la seva nova amiga Bo, d'origen xinès i adoptada per un matrimoni local , davant la qual simula una heterosexualitat que està molt lluny de posseir.

Amb tots aquests vímets Reyes bé hauria pogut escriure una novel·la dramàtica, però ha optat per engegar un relat senzill i ingenu sobre les peripècies dels dos germans, cosa que no exclou un moment particularment tens que es resol tanmateix satisfactòriament. És, per tant, una novel·la lineal, de lectura fàcil, en què, malgrat tracta precisament del reconeixement de la identitat sexual, no hi ha gens ni mica de sexe, ni de morbositat i en les seves pàgines de la qual subjau un missatge de tolerància cap a la diversitat no només sexual, sinó també de raça i origen, en una societat tan heterogènia com és la nord-americana.