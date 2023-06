La consciència de Montalbano

El comissari Montalbano és una figura imaginada per Andrea Camilleri, el cognom de la qual constitueix, tal com el seu creador va reconèixer al seu moment, un homenatge a l'escriptor barceloní i amic seu Manuel Vázquez Montalbán. Sens dubte, ocupa un lloc d'honor entre tots els sabedors de ficció capaços d'atreure l'atenció de qualsevol lector que segueix les peripècies del protagonista mentre investiga l'autoria de tota mena de delictes, especialment de sang. I com en altres casos paradigmàtics, la seva personalitat se singularitza amb una sèrie de trets que ho fan inconfusible.

En el cas que ens ocupa, l'origen sicilià del policia, el que configura un tarannà peculiar i fins i tot un llenguatge propi de la població insular que el diferencia de l'italià estàndard, així com unes pautes de conducta que, tot i ser respectuoses amb la llei, freguen de vegades -per descomptat en el compliment del seu deure- els límits d'aquesta. Amb aquests vímets, Camilleri ha donat a llum una sèrie de relats protagonitzats per aquest personatge que són, alhora que exemples arquetípics del que s'ha anomenat «novel·la negra», un mirall de la manera com es desenvolupa la vida en Sicília.

“La consciència de Montalbano” (Salamandra) no és un relat lineal, sinó una col·lecció de mitja dotzena de relats curts de diferents origen, que van ser publicats prèviament entre 1998 i 2014 i que no havien estat inclosos en anteriors antologies de l'autor esmentat. Cadascú té, doncs, el seu propi nus i desenllaç, encara que en tot cas i com cal suposar, l'eix narratiu sigui sempre la comissió d'un delicte l'autoria del qual Montalbano ha d'aclarir. Un delicte que no ha de ser necessàriament un homicidi, ja que pot tenir també un motiu merament econòmic o d'encobriment, tal com passa en alguns dels textos inclosos en aquest volum.

Montalbano es mou habitualment a la seva àrea de competència policial que és la ciutat fictícia de Vigatá i als seus voltants, encara que en un dels relats inclosos en aquest volum l'autor el situa a Roma, on el comissari ha estat convocat per participar-hi, molt a el seu disgust, en un curs d¿actualització professional.

Camilleri l'enfronta com és habitual a una sèrie de casos en què haurà d'agusar el seu enginy per tal d'esclarir el que ha passat per a això no dubta a utilitzar l'auxili de xivatos o confidents oa moure's amb facilitat entre personatges vinculats més o menys a la màfia o tributaris del pagament a aquesta del pizzo (impost mafiós); però, alhora, situa en el seu propi context personal les relacions amb la seva amiga? núvia? Livia, la seva vida de solteró empedreït, la seva convivència amb l'equip d'agents de la comissaria local -tipus tots molt peculiars-, el seu accentuat amor per la bona taula, influència també de Vázquez Montalbán? a descartar nombrosos compromisos socials per tal de tenir llibertat per gaudir la nit de Cap d'Any a casa de la seva assistenta que és mestra en la confecció dels arancini (croquetes d'arròs amb farciment típiques de Sicília). Un llibre per llegir a estones perdudes quan es disposa de poc temps, però que té els mateixos al·licients i la mateixa capacitat de seducció que qualsevol altre text de l'autor sicilià.