La qualitat literària de qualsevol autor es revela a través de les seves obres que no han de ser sempre textos de llarga extensió. De vegades, el més difícil és redactar un relat curt coherent que contingui en si mateix tots els elements necessaris d'un trama. L'escriptora nord-americana Toni Morrison, que va obtenir el premi Nobel el 1993 i que va venir a Barcelona amb motiu de la presentació de la seva novel·la “Jazz”, va publicar, abans de morir el 2019 i en el context d'una sèrie de títols de narrativa de més ambició, un sol relat curt titulat “Les dues amigues (un recitatiu)” que apareix ara amb el segell de Lumen. És tan curt el relat en qüestió que la meitat de les noranta pàgines del volum l'ocupa un epíleg o estudi de Zadie Smith en què intenta explicar el significat d'aquest text.

En realitat, i tal com explicita la comentarista esmentada, a les escasses cinquanta pàgines del conte Morrison va reflectir la persistència d'un tema que va estar present en bona part de la seva obra creatives, quina és la concurrència en una mateixa societat, la nord-americana, de dos comunitats que van mantenir durant segles una convivència a diferent nivell: la blanca, totpoderosa i dominant, i la negra, subordinada i sense drets. Un llast que, superat fa temps des del punt de vista estrictament legal, sabem que continua condicionant profundament la vida de diària dels ciutadans dels Estats Units.

Morrison proposa en aquest relat la trobada en un asil per a adolescents procedents de famílies desestructurades de dues noies de diferent origen racial deixant a l'aire quina pertany a un o altre (encara que coincidim amb Smith que tot convida a sospitar que Twyla és la negra i Roberta la blanca i això per una sèrie d'indicis si no concloents, sí que potser indicatius, encara que poguéssim estar equivocats… alguna cosa que amb seguretat hauria divertit l'autora) El cas és que, malgrat aquesta diferència, resulten ser dues bones amigues que en el context de la seva permanència a l'internat no tenen escrúpols a participar inconscientment en maltractament col·lectiu que es dispensa a una de les seves empleades subalternes. Era negra?, no són capaços de recordar-ho quan es retroben anys després i comenten aquell desafortunat succés, mentre constaten el diferent estatus que cadascuna de les antigues amigues ha adquirit amb els anys després de la seva incorporació a la vida ordinària.

Heus aquí un mínim joc que l'autora proposa al lector perquè tracti d'esbrinar qui és qui i com cadascú és capaç d'agredir gratuïtament un ésser humà desvalgut sigui quin sigui el seu origen social. Un text que, en la seva aparent senzillesa, adquireix més complexitat de la que inicialment es pogués imaginar.