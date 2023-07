Catalunyapress dalmases13jul23

La presència efectiva en un territori tan extens com és el del Sàhara Occidental durant el temps que va ser una província espanyola i el manteniment de la seva seguretat davant dels països veïns van ser garantits per una unitat especial de les Forces Armades: l'Agrupació de Tropes Nòmades , que es va responsabilitzar de la defensa operativa del territori, així com, en cas de necessitat, de l'auxili i protecció de la població nativa dispersa. Estava formada per elements europeus i locals i encara que la característica essencial del seu funcionament era la mobilitat dels seus afectius, aquests actuaven des d'una sèrie de bases o llocs distribuïts de llarg a llarg de la geografia sahariana. Aquests establiments van estar sempre al comandament de militars, per la qual cosa els que hi van estar destinats es van convertir en els millors coneixedors del desert. El testimoni de les experiències viscudes per aquells constitueix, sens dubte, una font primària de valor incommensurable per a historiadors i curiosos, però el temps passat des de l'abandonament d'aquell territori per Espanya ha suposat que molts hagin anat desapareixent per llei de vida. Per tant, era necessari -i urgent- evitar la pèrdua d'aquest material documental tan essencial per a la història i ha estat Juan Tejero qui s'ha proposat cobrir aquesta llacuna amb la seva obra Sáhara español. Bases y puestos (T&b editores).

Aquesta obra, de gairebé 600 pàgines, recull la totalitat de llocs militars creats per Espanya, els principals dels quals es van convertir en veritables ciutats (Aaiun, Villa Cisneros) o en poblacions d'importància (Smara, Güera), tenint en compte que al voltant de la funció militar inicial es van crear pols d'atracció de població civil, molt útils per a l'establiment de serveis públics, socials, educatius i comercials. L'autor, que pertany a la Germandat de Veterans de Tropes Nòmades del Sàhara, ha recorregut al testimoni de nombrosos professionals que van prestar servei al territori -gairebé tots ells oficials, però també algun soldat i dones- cadascun dels quals ha aportat els seus records, gairebé tots molt concrets i explícits -sempre amb especificació de les dates a què es refereix el deponent-, sobre l'enclavament geogràfic de cada lloc i els seus voltants, situació i descripció del mateix, distàncies d'altres punts del territori, instrucció i vida de la guarnició, patrulles i permisos; defenses i armament, amb els plans de defensa i mesures de seguretat; transmissions; pous daigua; tracte amb els soldats sahrauís i amb la població nativa; comunicacions, pistes, aeròdroms i estafetes, combois; visites; llocs singulars de la zona; caça; serveis religiosos; i fins i tot nombroses anècdotes. Tot això acompanyat de quadernets amb fotos, moltes a color.

En una obra com aquesta, que és fruit de la recopilació dels testimonis de diferents autors, hi ha certament repeticions, però no són fútils sinó al contrari, perquè permeten contrastar la realitat que cadascun descriu des de diferents perspectives. Una aportació, en resum, essencial, per a la història d'un territori que va estar vinculat a Espanya durant prop d'un segle i en què, malgrat l'obstinació dels nous colonitzadors marroquins, han quedat empremtes indelebles del nostre pas.