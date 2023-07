De mica en mica anem tenint l'oportunitat d'accedir a alguns títols representatius de la literatura xinesa contemporània, un patrimoni fins ahir, sinó fins avui mateix, gairebé desconegut al nostre país. El cas és que hi ha autors amb una obra estimable que, amb independència dels seus valors específicament literaris, són alhora expressió de la vida i de les circumstàncies històriques actuals en aquell immens país, convertit velis nolis en una de les grans superpotències, però que encara ens costa interpretar i desxifrar. Entre moltes altres raons per la coexistència d'una immensa i escampada Xina rural, ancorada en formes de vida gairebé primitives, i una altra industriosa, activa i urbana, amb megalòpolis trepidants. O per dir millor, el contrast entre una societat paupèrrima amb escasses possibilitats de promoció i fins i tot d'evasió d'aquest marginament i una altra dinàmica i pletòrica, amb il·limitades possibilitats d'enriquiment. Perquè aquesta és potser la clau mestra d'aquest país encara teòricament comunista, però subsumit en una nova societat capitalista on fer diners constitueix la principal meta i, sobretot, l'única eina per a millor l'estatus personal de cadascú i on el respecte dels drets humans no és més que una llunyana i inaprehensible entelèquia en un règim sostingut per la severa autocràcia del partit únic i llastat per una incontenible corrupció.

En el context de totes aquestes contradiccions situa Sheng Keyi, autora de “Frutos salvajes” (Galaxia Gutenberg) a una família camperola els membres de la qual segueixen diferents itineraris vitals representatius de les diferents possibles vies que l'atzar ofereix als qui van tenir l'infortuni de néixer a la Xina rural. Ho fa utilitzant com a narradora un dels membres esmentats, el més afortunat de tots, encara que no per això immune als riscos: Li Xyaohan, l'única filla que aconsegueix evadir-se del seu poble natal, graduar-se a la universitat i acreditar-se com a periodista combativa a un diari de Canton des del qual denuncia les corrupteles del sistema, el nefand “règim de detenció i repatriació” i, pitjor, encara l'aparició de l'epidèmia del SARS. Al seu voltant i en un arbre familiar (el gràfic del qual situa l'autora al final quan hagués estat més útil al principi) apareixen els estereotips més versemblants: avi ludòpata, pare agressiu, mare submisa, germà condemnat a viure la seva condició d'expresidiari com a conseqüència d?una condemna injusta, però casat amb dona emprenedora; un altre germà víctima de la repressió de Tienamenn; i germana frustrada perquè se li impedeix coactivament tenir el seu primer home, als quals cal unir cunyats i filles de la següent generació i, si escau, amants. Personatges tots ells de vida assenyada i en gairebé tots els casos amb un final infaust en què no falten la repressió i els homicidis impunes a mans de forces policials, els suïcidis i els avortaments imposats per les autoritats en aplicació de la política demogràfica del règim (que, per cert, ha acabat produint una societat desequilibrada en sexes i envellida creixentment).

Sheng Keyi aprofita el relat per descriure les formes de vida en aquella regió, les seves tradicions culinàries, estructures familiars i veïnals, relacions econòmiques i laborals, costums funeraris, festes, i, per descomptat, les relacions sentimentals, generalment evanescents, poc profundes , escassament fidels i sovint guiades per la cerca la seguretat o per una finalitat econòmica o utilitària. Les nombroses cites i al·lusions que l'autora intercala en el text són degudament explicades pel traductor Miguel Salas Montoro amb les corresponents notes a peu de pàgina que enriqueixen encara més encara el valor d'aquesta novel·la.