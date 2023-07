Llibres.Operacion Falsa bandera

Quan l'autor d'una novel·la que gira al voltant de complexes operacions encobertes de caràcter internacional és diplomàtic professional i, a més d'haver exercit com a ambaixador, ha estat director del Centre Nacional d'Intel·ligència, cal suposar que, tot i deixar volar la imaginació, ja que del que es tracta és una obra de ficció, escriu amb perfecte coneixement dels temes de què tracta. L'autor en qüestió és Jorge Dezcallar i la novel·la “Operació falsa bandera. Del Kremlin a Tinduf” (Esfera dels Llibres).

Dezcallar ha fabulat a partir d'un fet recent quina és la guerra d'Ucraïna, el desenvolupament de la qual no sembla particularment favorable als propòsits de Putin, que s'ha vist obligat a enfrontar-se a un vast moviment de solidaritat amb el país agredit que ha alentit la guerra fins a convertir-la gairebé en un enfrontament de trinxeres. Una cosa indubtablement no desitjada i que, i aquí comença la ficció, Moscou intentaria contrarestar amb la creació d'una situació “calenta” a l'extrem sud de l'aliança atlàntica amb l'Operació Kahina, destinada a subministrar una important partida d'armes al Front Polisario per, així, permetre-li reactivar la seva guerra contra el Marroc. Conflicte que no interessaria de cap manera a Espanya, el CNI del qual intentarà respondre amb una altra operació que és justament la que dóna títol a la novel·la.

“Operació falsa bandera” es desenvolupa en diversos escenaris, principalment al Kremlin, el CNI espanyol -la descripció de la “gàbia” o sala de decisions de la qual supersecreta i superblindada a la Costa de les Perdius sembla molt versemblant, però també a Mauritània, el campament volant de les milícies fonamentalistes MUJAO (Moviment per a la Unicitat i la Yihan a l'Àfrica Occidental) al comandament d'intel·ligent, però cruel Al-Sawrahui, és clar a Tinduf i, en fi, per a certs personals secundaris a Marràqueix, Palma de Mallorca, Tarudant i fins i tot el remot lloc saharià de Guelta de Zemmur. Són aquests últims llocs on transcorre les dues històries sentimentals que inclou, com no podia ser menys, la novel·la: l'afortunada entre Assís i Amal i la tràgica i poc o gens creïble entre el cònsol espanyol Jaume Nadal i el venjatiu i despietat capità marroquí Abderrahim Baddou, que mastega el seu odi contra el Front Polusario des del seu remot destí al desert. Tot plegat enfilat en una plètora de personatges secundaris ben retratats, com el traficant Abdul·lah el Ghailani, l'equívoc Philipe de Coubertin, el canceller espanyol Pablo Velasco en funcions de celestí consular, o sor Ana, la monja espanyola que tracta, amb les companyes de congregació, mantenir un funcionament un centre per a nens cecs malgrat la incompetència i la rapacitat de les autoritats locals.

Com no seria imaginable d'una altra manera, l'autor deixa enlaire la professionalitat dels agents secrets espanyols i, sobretot, la seva obsessió per salvar vides en perill, expressa una no dissimulada admiració per l'eficaç funcionament de les milícies fonamentalistes, pobra valoració de l'estratègia russa (amb descripció descarnada de la gestió dels seus representants diplomàtics i fins i tot satíric retrat de la seva aparença física), escassa fe en el Front Polisario i severa crítica de la vida política marroquina, dominada per una corrupció rampant, uns ambients socials degradats i un monarca que governa el país des de la llunyania geogràfica.

Abula sobre una hipotètica trobada de Federico amb José Antonio a què retreu això de la "dialèctica dels punys i les pistoles" i que no posi límit als seus coreligionaris més exaltats. José Antonio es disculpa: “Ningú encoratja els nois a fer pàtria rebentant espectacles, ni injuriant un dels nostres escriptors més importants, a més del meu amic –li va replicar. Amb aquell to educat i el lleu accent de Jerez de la família, i una evident complicitat” [1] . I més endavant posa en boca de Joan: “García Lorca em va explicar que el coneixia des de feia molts anys i que, malgrat les diferències ideològiques, ho apreciava. Que era un bon noi, molt educat i culte…” [2] .

Al juny de 1938 l'escultor Emilio Aladrén (1906-1944) va rebre l'encàrrec de fer una estàtua eqüestre del Generalíssim, per a això es va instal·lar al monestir de Santo Domingo de Silos [3] …. Encara caldria esperar dos anys perquè s'instal·lés en un lloc públic la primera estàtua eqüestre del dictador, que no seria l'encarregada a Emilio Aladrén, que hi continuava treballant, sinó una altra de Fructuós Orduna…

Amb el govern del 20 de maig de 1941 es va crear la Vicesecretaria d'Educació Popular de FET i JONS,

dependent de la Secretaria General del Moviment. La Vicesecretaria va rebre les competències dels Serveis de Premsa i Propaganda de l'extinta Delegació Nacional de Premsa i Propaganda, fet que suposava el control dels mitjans de comunicació. Aquesta Vicesecretaria, que disposava d'imatges de Franco i de José Antonio Primo de Rivera per enviar a institucions i organismes, va organitzar el 1942 un concurs de bustos d'aquests mateixos al qual van concórrer els escultors Carlos Monteverde, Ignacio Pinazo, Ángel Bayod, Luis Buendía, Martín Bautista, Fructuós Orduna, José Planés, Emilio Aladrén i Ramón Mateu, però no es van donar a conèixer els resultats [4] .