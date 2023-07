Llibres. Breu història del Front Polisario

Sorgit el 1973 el Front Polisario (Front Popular per a l'Alliberament de Saguia el Hamra i Rio de Oro) es va convertir ràpidament en la principal eina del poble sahrauí en la seva lluita per la independència del seu país, cosa que el va portar a protagonitzar primer una sèrie d'enfrontaments amb Espanya i després, després de la retirada del nostre país sense haver culminat el procés de descolonització, a mantenir una llarga guerra amb el Marroc, que segueix plenament vigent i una altra molt més curta amb Mauritània, a qui va aconseguir vèncer, obligant-lo a retirar-se del territori que havia ocupat. Tot i que hi ha publicats alguns estudis previs sobre el moviment sahrauí d'alliberament, la Breu història del Front Polisario (Els llibres de la Cataracta) que publica Emboirik Ahmed Omar és la primera d'un autor autòcton.

En aquest assaig històric de centenar i mig de pàgines es resumeix la peripècia d'aquesta organització que Eboirik reivindica hereva del Moviment de Vanguardia per a l'Alliberament del Sàhara creat per Basiri el 1970 i fixa el seu naixement a la localitat mauritana de Zuerat entre el 29 i el 30 d'abril i el 10 de maig de 1973. Explica en línies generals l'evolució seguida segons els successius congressos celebrats i refereix les accions de fustigació protagonitzades contra Espanya, la major part de les escasses víctimes de les quals van ser locals i això malgrat el propòsit de "no causar baixes sahrauís per evitar possibles conflictes i deutes de sang", prevenció que va deixar de tenir sentit quan del que es tractava era d'enfrontar-se a marroquins i/o mauritans.

Cal dir que Emboirik, que tracta amb severitat i amb relliscades historiogràfiques l'etapa colonial, tampoc no eludeix crítiques a molts aspectes de la gestió política i militar del Front Polisario. En particular pel desenvolupament de la crisi que hi va haver el 1988 com a conseqüència d'“una lluita de poder entre els membres de la direcció que no van saber a no van voler mantenir el debat als òrgans pertinents”. Afegeix que l'efecte permanent d'aquesta sacsejada va ser el naixement d'una elit dirigent que en 34 anys es manté inamovible… (i) (que) es va establir una estructura de selecció negativa de quadres que no valora suficientment els mèrits, ni el currículum com paràmetres valoratius, cosa que comporta un empobriment de la política i una manifesta incapacitat per acceptar els canvis que exigeixen els temps polítics i històrics”. Paral·lelament al·ludeix al pla Baker i opina que ”res obligava, ni política, ni militarment, a acceptar aquesta rendició , ni lliurar els majors èxits aconseguits en dècades de lluita”.

Cal afegir que es detecten algunes errades, potser produïdes per una excessivament precipitada redacció del text i en tot cas fàcilment esmenables.