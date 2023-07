Hi ha temes que poden semblar intemporals però que adquireixen protagonisme per raons derivades de l'imperi de l'actualitat, com és el cas de la “ russofòbia ” que constitueix “una expressió visceral que menysprea, minusvalora, rebutja, ataca i arriba a odiar tot allò que tingui a veure amb Rússia , la seva cultura, la seva llengua i la seva gent” en definició de José M. Faraldo, professor de la Universitat Complutense. Es tracta d'una actitud sobre la qual no hauríem tingut notícia si no hagués agredit el govern del president Putin a Ucraïna amb una guerra, fet que ha canviat la percepció de Rússia a l'exterior i, sobretot, a Europa.

Llibres.Rusofòbia



Faraldo va aprofitar l'any sabàtic gaudit a Berlín a estudiar aquest fenomen i el resultat és el seu llibre “Rusofòbia” (Catarata) en què es proposa narrar de manera succinta els prejudicis existents contra aquest país i mostrar històricament que no han constituït una barrera per conèixer i apreciar la cultura russa, malgrat el que ha pretès mantenir el règim moscovita actual. Opina el professor que la russofòbia ha tingut històricament diversos orígens i estereotips negatius i ha manejat mites pretesament justificatius com el caràcter essencialment autocràtic, intrínsecament antioccidental i opressor dels grups nacionals de la societat russa, cosa que ha adquirit fins i tot una expressió iconogràfica que va tenir notable durant molts anys i s'expressava amb la figura d'un ós capaç de fer perilloses abraçades. I xifra el seu origen en el “mite de la barbàrie” sorgit com a conseqüència d'un tsar agressor, Iván el Terrible. D'altra banda, i al llarg del segle XIX, amb la “nacionalització de les consciències”, el romanticisme i el nacionalisme van contribuir a contemplar des d'Europa Rússia com “l'altre”, essencialment lligat a Àsia. La veritat -diu- és que no és possible, ni desitjable, negar l'evident segell asiàtic de la cultura russa i el seu deute amb les grans civilitzacions de l'estepa” però, afegeix, això no només no és signe de barbàrie sinó d'enriquiment .



Faraldo recorda l'expansionisme rus sobre Polònia i destaca l'existència d'una literatura russòfoba basada en prejudicis, fet que es va consolidar al segle XX amb la incorporació d'altres factors nous com la confusió entre Rússia i el comunisme. "La russofòbia de la guerra freda és ideològica, però conservava els aspectes més clàssics de les ideologies antiruses, incloent-hi la metàfora de l'ós... Rússia, identificada amb l'URSS, i aquesta amb el comunisme, van fer de les expressions russòfobes moneda corrent".



Indica que després d'enfonsament de la Unió Soviètica es va produir un renaixement del nacionalisme rus i va aparèixer una actitud d'autodefensa. I així “la russofòbia (del règim de Putin) és un comodí per posar la nació a la defensiva i proclamar línies d'unitat i inclusió, alhora que s'expulsa tant l'enemic intern com el que pretén criticar el país des de l'exterior …per això és tan important per a Putin el concepte de ruskii nuk, el “món rus”, una solidaritat cultural i històrica entre tots aquells que es consideren russos en principi els antics territoris soviètics, però amb el temps estesa a qualsevol lloc del món on hi hagi russos”.



En tot cas, Faraldo sentencia per una banda que a Espanya no hi ha hagut russofòbia i, de l'altra, que, en conjunt, aquesta “ha estat històricament un fenomen molt escàs, però que hi ha hagut”.