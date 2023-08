Llibres.Una vida a llarga distància

Resulta estimulant que la llarga agrafia dels polítics espanyols comenci a ser història ja que són ja nombrosos els que han anat deixant testimoni escrit de la seva experiència pública, lloable decisió que, tot i servint probablement de justificació de la pròpia executòria, sempre té valor informatiu i documental. Acaba de fer-ho Juan Alberto Belloch, un personatge important de la història contemporània d'Espanya que va ser jutge i magistrat i, entre molts altres càrrecs relacionats amb la seva carrera judicial, va ser ministre de Justícia, primer i de Justícia i Interior a l'animador en l'única etapa en què les dues carteres han estat unides, a més d'alcalde de Saragossa quan es va celebrar l'Expo del 2008 a la capital aragonesa. El resultat és ”Una vida a llarga distància. Memòries d'un jutge i polític independent” (Plaza i Janés).

Turolenc de naixement i fill de dos funcionaris de l'Estat -pare jutge i mare funcionària de l'Administració Civil- va tenir una vida familiar de classe mitjana que va poder tirar endavant gràcies al fet que els orígens republicans del seu progenitor van poder defugir-se mitjançant un salvífic patrocini perquè, com diuen a Cuba “val més un amic que un central sucrer”. La descripció de la seva infància i adolescència, amb l'ambient a la petita capital de província, o els viatges amb moto amb sidecar o en 600 dels cinc membres d'una família nombrosa de Terol a València, així com després la peripècia estudiantil de l'autor a ple tardofranquisme, quan es va vincular als moviments d'oposició que el portarien a militar al PCE (fins al seu ulterior desengany: “no hi ha fracàs més estrepitós que l'originat al si del comunisme ortodox”) són descrits amb vivesa i bon humor.

I així evoca "la cerimònia de l´entrada policial a la Facultat (de Dret de Barcelona), un moment apreciat pels líders estudiantils per la seva vistositat, pompa i circumstància". Molta menys gràcia té el relat dels seus anys d'opositor en reclusió monàstica, dedicats a aprendre de memòria un temari interminable, cosa que el porta a valorar el sistema dient que “les oposicions són difícilment compatibles amb la salut mental i no són pocs els que pateixen seqüeles més o menys greus”. No per això omet una nota divertida quan recorda que, per aparentar millor aspecte, va decidir acudir a l'examen sense barba i amb vestit negre, de tal manera que no va ser reconegut per la seva mare! El sacrifici va valer la pena: va aconseguir ser jutge als vint-i-tants anys.

Descriu la seva experiència en les diferents destinacions que va tenir i com va haver de lluitar contra el caciquisme insular a La Gomera o enfrontar-se al terrorisme d'ETA al País Basc, on “durant dècades els ciutadans van patir la més gran i més greu …de les humiliacions: la manca de llibertat. Es respirava por, una por física, tangible, real i directa,” al punt que els jutges no estaven més de tres mesos a les seves destinacions i sol·licitaven ràpidament el trasllat. Ell va aconseguir resistir molts anys.

Explica el seu compromís amb Jutges per a la Democràcia, el seu exercici com a vocal del Consell General del Poder Judicial, la lluita per aconseguir un sistema d'educació permanent dels jutges, així com la seva sobtada i inesperada designació per Felipe González com a titular de la cartera Justícia a el càrrec del qual va aconseguir l'aprovació d'un nou codi penal i la posada en marxa del jurat, mentre que a Interior, quan va unir aquesta cartera a l'anterior per dimissió del titular, Antoni Asunción a causa de la fugida de Luis Roldán, es va entossudir a dur a terme la lluita antiterrorista sota el principi que “només allò ètic és pràctic” i es va negar a avalar qualsevol tipus de tortures.

Tot i que Belloch no escatima paraules d'elogi a gairebé tothom –molt en particular als seus pares– hi ha algunes excepcions. Recorda l'obsessió de Garzón per arribar a ser ministre d'Interior i critica “la seva excessiva afició a manipular tota mena de documents que arribaven al seu abast a través dels mitjans de comunicació… característica incompatible amb el rigor que aquests càrrecs requerien” i afegeix que "la sentència dictada contra Garzón (d'expulsió de la carrera judicial va ser) tècnicament irrebatible".

I així com té expressions d'afecte cap a Felipe González, malgrat reconèixer que mai no van arribar a ser amics íntims -cosa que no va ser obstacle perquè li demostrés ser un mestre de l'elaboració dels millors “ous estrellats”, recepta que li va donar i transcriu-, jutja amb severitat els seus dos successors i així de Pablo Sánchez opina que “va continuar el procés de liquidació del felipisme iniciat per Rodríguez Zapatero i la seva substitució per una combinació d'esquerranisme i populisme el Sant Grial del qual era i segueix sent formar governs sense que importi massa el seu cost”.

Com, encara que una mica més vell que Belloch, tots dos pertanyem a una mateixa generació, permeteu-me el lector revelar algunes coincidències amb el seu itinerari vital: vaig tenir el privilegi de conèixer la seva mare, Marita, quan vaig exercir, durant molt poc temps, com a funcionari eventual en Informació i Turisme, vaig ser company d'estudis d'un dels seus amics que també ho és meu (Javier Nart) i d'un antic coreligionari que amb la seva conducta el va dissuadir de les virtuts del comunisme (Leopoldo Espuny) i, en fi, “salvador” polític del pater famílies , Fernández Galar, em va atorgar una medalla esportiva que confesso amb tota humilitat va ser absolutament immerescuda.