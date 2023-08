Quan l'autor d'una novel·la que gira al voltant de complexes operacions encobertes de caràcter internacional és diplomàtic professional i, a més d'haver exercit com a ambaixador, ha estat director del Centre Nacional d'Intel·ligència, cal suposar que, tot i deixar volar la imaginació, ja que del que es tracta és una obra de ficció, escriu amb perfecte coneixement dels temes de què tracta. L'autor en qüestió és Jorge Dezcallar i la novel·la “Operación fala bandera. Del Kremlin a Tinduf” (Esfera dels Llibres).

Dezcallar ha fabulat a partir d'un fet recent quina és la guerra d'Ucraïna, el desenvolupament de la qual no sembla particularment favorable als propòsits de Putin, que s'ha vist obligat a enfrontar-se a un vast moviment de solidaritat amb el país agredit que ha alentit la guerra fins a convertir-la gairebé en un enfrontament de trinxeres. Una cosa indubtablement no desitjada i que, i aquí comença la ficció, Moscou intentaria contrarestar amb la creació d'una situació “calenta” a l'extrem sud de l'aliança atlàntica amb l'Operació Kahina, destinada a subministrar una important partida d'armes al Front Polisario per, així, permetre-li reactivar la seva guerra contra el Marroc. Conflicte que no interessaria de cap manera a Espanya, el CNI del qual intentarà respondre amb una altra operació que és justament la que dóna títol a la novel·la.

“Operació falsa bandera” es desenvolupa en diversos escenaris, principalment al Kremlin, el CNI espanyol -la descripció de la “gàbia” o sala de decisions de la qual supersecreta i superblindada a la Costa de les Perdius sembla molt versemblant-, però també a Mauritània, el campament volant de les milícies fonamentalistes MUJAO (Moviment per a la Unicitat i la Jihad a l'Àfrica Occidental) al comandament d'intel·ligent, però cruel Al-Sawrahui, és clar a Tinduf i, en fi, per a certs personals secundaris a Marràqueix, Palma de Mallorca , Tarudant i fins i tot el remot lloc saharià de Guelta de Zemmur. Són aquests últims llocs on transcorre les dues històries sentimentals que inclou, com no podia ser menys, la novel·la: l'afortunada entre Assís i Amal i la tràgica i poc o gens creïble entre el cònsol espanyol Jaume Nadal i el venjatiu i despietat capità marroquí Abderrahim Baddou, que mastega el seu odi contra el Front Polisario des del seu remot destí al desert. Tot plegat enfilat en una plètora de personatges secundaris ben retratats, com el traficant Abdul·lah el Ghailani, l'equívoc Philipe de Coubertin, el canceller espanyol Pablo Velasco en funcions de celestí consular, o sor Ana, la monja espanyola que tracta, amb les companyes de congregació, mantenir un funcionament un centre per a nens cecs al Marroc malgrat la incompetència i rapacitat de les autoritats locals.

Com no seria imaginable d'una altra manera, l'autor deixa enlaire la professionalitat dels agents secrets espanyols i, sobretot, la seva obsessió per salvar vides en perill, expressa una no dissimulada admiració per l'eficaç funcionament de les milícies fonamentalistes, pobra valoració de l'estratègia russa (amb descripció descarnada de la gestió dels seus representants diplomàtics i fins i tot satíric retrat de la seva aparença física), escassa fe en el Front Polisario i severa crítica de la vida política marroquina, dominada per una corrupció rampant, uns ambients socials degradats i un monarca que governa el país des de la llunyania geogràfica.