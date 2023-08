Entre les rareses bibliogràfiques de la meva biblioteca conservo un llibre publicat el 1962 titulat “Gamberros, homosexuals, ganduls i mal·leants” l'autor del qual, Antonio Sabater, era aleshores magistrat del Jutjat especial de Vagos i Maleantes de Barcelona. Un títol que ara mateix ens sembla excèntric i antediluvià, però no va ser escrit no a l'Edat Mitjana sinó fa poc més de mig segle. I és que, en efecte, l'anomenada Llei de Vagos i Maleantes, promulgada durant la segona república pel govern Azaña i coneguda popularment com “la Gandula”, va incloure des del 1954 els gais entre els “perillosos socials” objecte de reeducació forçosa.

L'estrena d'una pel·lícula sobre la colònia agrícola de Tefia, una mena de camp de concentració a l'espanyola que va funcionar entre gener de 1954 i juliol de 1966 a Fuerteventura per a la “reeducació” de diversos col·lectius de presumpte inadaptats, entre ells els gais, ha actualitzat la persecució patida al nostre país per la diversitat sexual, per la qual cosa al voltant d'aquest film estan apareixent textos que analitzen aquella situació, avui incomprensible, però que va ser molt real i va afectar profundament i traumàtica moltes persones. En aquest sentit, volem destacar el volum titulat “L'infern penal dels homosexuals durant el franquisme: la colònia agrícola penitenciària de Tefia” (Edicions Universidad Salamanca).

Es tracta d'una obra col·lectiva que, si bé centrada a Tefia, va més enllà i contempla el fenomen d'aquesta persecució des de perspectives generals. Hi han col·laborat diversos autors. I així Gloria S. de Castro escriu sobre “Llei de ganduls i malejants: el poder d'una etiqueta”; Julio Fernández García sobre “La repressió penal dels homosexuals durant el franquisme: reflexions sobre la Colònia Agrícola Penitenciària de Tefia”; Juan M. Terradillos sobre “Homosexualitat: paradigma de perillositat social a la Llei de Vagos i Maleantes”; Guillermo Portilla Contreras sobre Del pecat i l'aberració sexual a l'estat de perillositat; i Cristina Ventura Alameda sobre "Expedients d'homosexuals ingressats a la Colònia Penitenciària de Tefia: un apunt criminològic". Tot això va acompanyat de sengles annexos; un amb resums d'informes d'expedients obrants a l'arxiu provincial de Las Palmas entre 1933 i 1954 i un altre amb la reproducció d'alguns expedients concrets i informes de conducta. Com podeu veure, hi ha dos tipus d'aportacions: les de caràcter general i les que estudien el cas concret de la colònia majorera.

Recordem que la conducta homosexual va ser tipificada per primera vegada a Espanya el 1928 durant la Dictadura de Primo de Rivera, si bé dins del delicte d'escàndol públic i va desaparèixer en els codis penals de 1932 -de la república- i 1944 -primer del franquisme- per reaparèixer, llavors citada ja expressament, el 1954. La reforma de 1970 va canviar el nom de la llei, que va passar a ser coneguda com de “Perillrositat i Rehabilitació social i va modificar lleugerament aquesta situació en substituir la mera condició per la pràctica efectiva de la homosexualitat. La legislació a què fem referència oferia una sèrie de curioses peculiaritats semàntiques típicament espanyoles: les conductes contemplades no es consideraven delictes, sinó “estats de perillositat” i la seva comissió no comportaven pena, sinó mesures de seguretat d'un a tres anys, aplicades amb el “internament” en institucions adequades a la “reeducació” i vigilades per “delegats”. Un veritable joc de paraules.

El cas és que des de mitjans del segle XIX es va considerar l'homosexualitat com una desviació de l'única fi de les relacions sexuals, que és la reproducció i, per tant, com una conducta desviada fruit d'una malaltia mental per a la qual es podien aplicar mesures curatives. La qüestió va interessar autors com Johann Casper (homosexualitat congènita), Tardieu (signes de pederàstia), Karl Heinrich-Ulrichs (homosexualitat innata), Carl Whestphal (malaltia causada per trastorns neuropàtics en el sistema nerviós central), Krafft-Ebing (degeneració funcional sancionable) 1r Richard Goldschmidt (intersexualitat), mentre que Magnus Hirschfeld va ser un pioner que va lluitar científicament per aconseguir la igualtat dels homosexuals i la despenalització d'aquestes relacions. Cal citar també la repercussió de les teories de Lombroso en alguns autors. Portilla analitza, a més, la consideració de l'homosexualitat com a malaltia a la doctrina penal espanyola en què “malgrat no haver-hi una ruptura entre el model psiquiàtric franquista i el republicà, la gran diferència va raure en l'expansió del concepte de perillositat que la psiquiatria franquista va aplicar als malalts… una psiquiatria que va transformar el perill social de la dissidència i l'associalitat en pura anormalitat”. I recorda les diverses i aberrants “teràpies” per “guarir” l'homosexualitat.

I, en fi, pel que fa concretament a Tefia, crida l'atenció que dels 83 expedients estudiats prop del 68% eren de menors de 35 anys, el 84'3 solters, que només hi hagués tres persones amb estudis superiors (un advocat i dos mestres) i que de tots aquests casos van resultar absolts el 53 %, cosa que permet extreure conseqüències interessants.

Mig segle després Espanya celebra multitudinàriament l'orgull gai, ha legalitzat el matrimoni igualitari, prohibit la discriminació per, entre altres raons, identitat sexual i figura entre els països més progressistes pel que fa a igualtat. Alguna cosa ha canviat -i per bé- sobre la pell de toro.