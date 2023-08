Tot i que el més habitual és que la història evolucioni lentament, hi ha moments en què pot canviar de manera radical en hores, dies o setmanes. Per exemple, en els vuit dies que van separar el suïcidi de Hitler al búnquer de la cancelleria del Reich, ocorregut el 30 d'abril del 1945, i la capitulació d'Alemanya el 8 de maig. Una setmana de bogeria que el periodista alemany Volker Ullrich reconstrueix amb fidelitat a “Ocho días de mayo. De la muerte de Hitler al final del Tercer Reich” (Taurus).

Ullrich estructura la seva obra en forma de diari, seguint l'itinerari cronològic del que ha passat en cada jornada i enriquint aquesta peripècia amb explicacions complementàries que retrotreuen el lector a fets anteriors que cal conèixer per interpretar adequadament el que ha passat aquests dies. Hi ha, però, algunes pautes excel·lents que és interessant destacar. La primera, la divergència que hi va haver a l'hora d'afrontar l'enfonsament final del Reich. El ministre Goebbels, designat canceller per Hitler, era partidari, per molt inversemblant que sembli, d'arribar a un armistici amb els russos i fins i tot va encomanar la missió d'intentar-ho al general Klebs, mentre que l'almirall Doenitz, designat per Hitler el seu successor com a president del Reich -després de la destitució fulminant del seu dofí Göering, del qual va sospitar traïció-, propugnava fer-ho davant dels aliats occidentals i a més no de forma incondicional, sinó per cossos d'Exèrcit o zones i preferiblement davant dels aliats occidentals per evitar haver de sotmetre's a els russos i poder continuar la guerra contra aquests. Objectius tots dos completament inviables, el segon rebutjat per Eisenhover. En tot cas, Berlín va haver d'anticipar-se necessàriament i el 2 de maig va acceptar la capitulació davant els soviètics.

Mentrestant, l'almirall va formar govern a Flesburg i va administrar els parvos territoris no ocupats encara, havent de subscriure, malgrat els seus intents de retardar el fet, una capitulació incondicional que es va signar a Reims i va entrar en vigor el 8 de maig (per cert , Stalin va ordenar repetir l'acte a Berlín el dia 9). “Per a una gran part de la població va resultar una absoluta sorpresa, la gent no podia explicar-se per què no es continuava lluitant contra l'Exèrcit Roig”, fins al punt que “el 8 de maig no va ser rebut per la gran majoria dels alemanys, fins i tot per aquells que tenien una actitud crítica amb el règim, com un alliberament, sinó com una catàstrofe nacional sense precedents”. Curiosament “durant els dies que van seguir la capitulació, el govern Flensburg no es va mostrar disposat a distanciar-se clarament del passat nazi” i va continuar exhibint als seus despatxos el retrat del Führer i saludant amb el “Helil Hitler”. En definitiva, no va mostrar “la menor predisposició a assumir la responsabilitat dels crims perpetrats”.

L'autor relata nombroses situacions viscudes en aquesta última etapa de la guerra, com les “marxes de la mort” ordenades pels nazis als presoners dels camps de concentració, que van produir més de 250.000 víctimes, alhora que recorda els més de 40.000 morts alemanys a camps d'internament nord-americans per falta d'atenció, xifra exigua si es compara amb els tres milions que hi ha hagut a mans dels russos. I ressalta com la cataracta de suïcidis: “sembla que es va apoderar de la població un pànic col·lectiu, una histèria de masses; famílies senceres es van treure la vida en grup”. Així mateix, recorda l'onada de violacions de dones alemanyes per soldats russos, de les quals Pieck i Ulbrich (“influït en cos i ànima als dictats de Stalin), tornats amb l'Exèrcit Roig, es van desentendre i que es calcula en més de dos milions, amb casos patits per ancianes de més de 70 anys!

Això sí, quan els aliats van ocupar Alemanya a la primavera de 1945 van fer un sorprenent descobriment: van arribar a un país on, pel que sembla, “no hi havia hagut mai cap nacional socialista”. Per descomptat, ningú sospitava res dels crims comesos pels nazis, malgrat que "gairebé tothom sabia alguna cosa de l'assumpte" i el més curiós: "cada vegada era més freqüent que els vençuts es consideressin a si mateixos les veritables víctimes". Va caldre esperar molts anys perquè la realitat s'imposés i, entre altres mites, s'enfonsés la llegenda d'una Wehrmacht “neta” de crims.