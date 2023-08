Carlos Morla Lynch va ser un personatge fascinant per molt diverses raons. Per als espanyols, sens dubte, pel seu generós acolliment en la representació diplomàtica xilena més de 2.000 perseguits durant la guerra civil ia disset de la ideologia contrària quan van arribar a Madrid els nacionals que, amb escassa generositat, van pretendre no reconèixer després de la seva victòria dret d'asil. Però a més per la seva polièdrica personalitat ja que va ser un home culte, amant de la música i ell mateix compositor, dotat d'extraordinàries capacitats socials, cosa que li va permetre conèixer tant a París, com a Madrid oa Berlín, successives destinacions diplomàtiques, a destacades figures de la vida cultural i social. I també perquè des de ben jove va portar uns diaris que permeten conèixer l'ambient d'aquells prodigiosos anys amb tot detall.

Si l'Editorial Renacimiento va publicar el 2008 els quaderns redactats durant la seva estada a Espanya entre 1929 i 1939, ara ha publicat els corresponents al període del 20 d'abril de 1939 al 2 de juliol de 1940 en què va romandre com a encarregat de negocis del seu país a la capital alemanya amb el títol de “Diarios de Berlín, 1939-1940”. Tan sols una mica més de catorze mesos, però un temps crucial en què es va signar el pacte entre Alemanya i la Unió Soviètica, es va iniciar la segona guerra mundial amb la invasió de Polònia, Anglaterra i França van declarar la guerra a Alemanya -es pregunta “ si Alemanya, Anglaterra i França estan en guerra amb Alemanya en defensa de Polònia -quina una defensa- per què no ho estan també amb Rússia?” que, recorda, es va menjar la meitat d'aquest mateix país- i es van produir les ocupacions de Dinamarca, Noruega, Bèlgica i Holanda, l'atac rus a Finlàndia, la derrota francesa i la incorporació tardana i oportunista d'Itàlia a la contesa.

Morla descriu l'ambient de la capital alemanya la vida del qual es va veure sotmesa a successives restriccions (d'il·luminació de carrer, circulació rodada -només podien anar amb cotxe els diplomàtics- i penúries alimentàries, encara que a l'autor, client fidel del Grill Room de l'hotel Eden, mai li va faltar el caviar) No van deixar, no obstant, de celebrar-se recepcions i cuchipandes -rar és el dia que no participés en alguna- amb abundància d'embolics amorosos (s'acarnissa particularment en els de dues dones depredadores: Sol Magaz, nora de l'ambaixador espanyol , i Nini de With, dona del ministre holandès) Mentrestant, els funcionaris dels serveis consulars xilens s'empantanegaven en una orgia de corrupció amb l'expedició de visats d'entrada als jueus, cosa que Morla va denunciar encara que sense que sembli haver pres mesures serioses més enllà de la seva inhibició personal. Tot això en un ambient sòrdid d'espionatge universal per l'omnipresència de la Gestapo (“hi ha espies fins nus” al bany turc) i el convenciment de l'autor que totes les claus utilitzades per les ambaixades eren conegudes pels alemanys.

El diplomàtic xilè es manifesta clarament enemic de Hitler, del qual diu: “em sembla un personatge grotesc i el bigoti central a l'estil Chaplin fa la impressió que fora d'aquells que es fan en carnaval subjectes a amb elàstic darrere del cap, això és, postís. El seu nas també recorda les de cartró. En resum, una persona de carnestoltes i tot l'aparell, un film de Maurice Chevalier i la Mc Donald amb música i parada”. I més endavant el qualifica de “calamitat en dues potes”. El més curiós és que, a banda de la seva visió crítica del nazisme, en el fons és un admirador d'Alemanya i un sever crític d'Anglaterra -i de Churchill- que considera no ha ajudat realment Polònia i sí que ha induït França a entrar en una guerra que no li interessava. Es compadeix dels patiments dels jueus, dels quals diu “estan aquí considerats com el diable, són més odiats que els negres als Estats Units”, però la veritat és que de tant en tant no pot amagar un cert racisme i de fet la seva pròpia dona Bebè es va negar a ballar amb un d'ells. Per contra, admira els alemanys, sobretot els homes, la bellesa dels quals -revelant una pulsió homosexual indiscutible- reflecteix reiteradament, sobretot quan va al bany turc: “Constato -diu- que els homes alemanys són d'una bellesa extraordinària, suen al bany turc alguns exemplars de fetes impecables”; i més endavant: “he anat a fer-me un bany turc; es banyen molts oficials de l'exèrcit que arriben d'uniforme i que després apareixen nus com a esplèndids blancs i daurats, bella raça germànica!”. També li agrada la gent modesta (“em fixo en les figures magnífiques ia les mans dels joves cambrers. Raça físicament superior” i s'encarinya d'un d'ells anomenat Hansi Sieg, de 17 anys, que va conèixer a l'hotel Adlon ( "acaricio la sortida que faré que faré amb el noi alemany") I revela el que li va passar de nen "quan em van col·locar en un kindergarten juntament amb les meves dues germanes. Com jo era fill únic, molt bonic, em van fer passar per dona, vestit de la mateixa manera que les meves germanes. Així van passar les coses fins al dia que, assetjat per la necessitat, em vaig aixecar la faldeta i vaig orinar contra un arbre. Estupefacció de les monges i descomunal escàndol "-.

La seva confortable estada a Berlín, on assisteix a concerts -va admirar i va conèixer Furtwängler- i funcions d'òpera-, passeja pel Tiergarten i el Zoo, visita Potsdam i rodalies, i manté una intensa vida social, no fa oblidar Espanya ja els espanyols, als quals recorda amb afecte, sobretot els joves de carrer: “Els alemanys són educats, nets i el tracten a un amb una cordialitat respectuosa que té el seu encant. No puc evitar que em diguin a cada pas Excelence i sento alguna cosa diferent del que m'inspiraven els nois espanyols, a aquests els volia -parlo del poble- malgrat que eren maleducats i bruscos. És una altra cosa. Segueixo a prop seu, d'aquests milicians, lustrabotes, estanquers, novellers, cambrers, etc. Però cada vegada més allunyat d'aquesta casta anomenada aristocràcia on només hi ha un senyoritisme fatu, malgrat les seves polaines blanques”. Critica, en particular, la crua repressió que s'estava produint després de la fi de la guerra civil, els nombrosos afusellaments, el maltractament rebut per Besteiro i Hernández i té paraules molt severes sobre Franco.

Quinze mesos que van donar per a més de set-centes pàgines d'un text que inclou nombrosos modismes lingüístics de l'espanyol parlat a Xile, així com moltes notes aclaridores, i de les quals han tingut cura Inmaculada Lergo i José Miguel González Soriano.