Els qui han tingut el privilegi d'exercir la professió periodística en zones o moments del màxim interès històric poden oferir testimonis que ajuden a comprendre conflictes que, altrament, resultarien gairebé indesxifrables, com és el cas de la periodista Pilar Bonet, que porta exercint el seu quefer informatiu a Ucraïna i zones limítrofes des de fa una dècada i el coneixement dels antecedents de la invasió d'Ucraïna per Rússia ha conegut per ciència pròpia. D'aquí l'interès de les cròniques periodístiques que va redactar al seu dia i de nombroses reflexions preses a volapluma, que ha recopilat a “Náufragos del imperio. Apuntes fronterizos” (Galaxia Gutenberg).

Ucraïna ha estat i és un laberint de contradiccions. Sense retrocedir més en el seu passat, només cal recordar que el 1991 va votar amb altres repúbliques soviètiques la continuïtat de la unió, però aquell mateix any va declarar la seva independència i, conjuntament amb Rússia i Bielorússia, va decretar l'extinció de l'URSS. Des de llavors ha viscut una existència caracteritzada per nombrosos problemes, el principal de tots ells les diferències existents entre una zona oriental que parla rus, escriu en ciríl·lic, professa l'ortodòxia i és proeslava, i una altra occidental que ho fa en ucraïnès, escriu amb caràcters llatins, professa el catolicisme i se sent proeuropea. A la primera existeix a més un subzona -el Donbas- antany minera i industriosa, però degradada i desatesa per Kíev després de la independència. Sumeu-hi una realitat indefugible: “Ucraïna i Rússia -diu Bonet- tenen molt en comú, però les seves metes són diferents. Moscou té ambicions globals i intenta redefinir les regles del joc que es van establir en desmembrar-se l'imperi soviètic; Ucraïna es veu a si mateixa com una potència regional i afirma la seva nova identitat davant de les pressions del «germà gran» que sovint no la considera un país independent sinó una part del seu propi cos”. Encara que també és cert que Moscou ha exagerat i manipulat pro domo sua tals vincles històrics.

Aquestes contradiccions es van posar en evidència amb l'enfrontament entre dos corrents d'opinió interns que va cristal·litzar a l'Euromaidan i la subsegüent destitució del president Ianukóvic, que era originari del Donbas. “El 2014 el temps es va dividir en un abans i un després” ja que “a les regions emergeixen amb força les dues Ucraïnes… Les emocions s'han desfermat”. De fet ”a la primavera del 2014 la vida dels territoris secessionistes va començar a desassisar-se de la dinàmica d'Ucraïna ia adquirir una trajectòria pròpia vinculada a Rússia”, fet que va propiciar l'annexió “ràpida i pràcticament incruenta” de la península de Crimea per Rússia , qui va intentar fer el mateix al Donbas, on l'enfrontament sí que va ser cruent, però a més va resultar incomplet. L'acord de Kíev entre els dos estats, afavorit per les grans potències europees, va intentar resoldre el conflicte al Donbas, encara que no a Crimea, i en tot cas no es va aplicar per cap de les parts. El resultat va ser diferent, potser perquè “en els 23 anys transcorreguts des que la Unió Soviètica va deixar d'existir Ucraïna no va aconseguir esborrar l'empremta de l'URSS a Crimea”, mentre al Donbas, per contra, “no s'ha pogut desenganxar d'Ucraïna i enganxar-se a Rússia”.

La invasió protagonitzada per l'exèrcit rus ha donat lloc a una veritable guerra civil que es manifesta en casos com el del matrimoni d'Artiom i Katya, resoltament ucraïnès, però la família del qual és prorrusa i no vol acceptar la realitat de l'agressió ordenada per Putin; oa situacions surrealistes com el centre industrial de Zolyatsia que, en cessar la seva activitat fabril, va ser utilitzat successivament com a centre cultural primer i camp d'internament i tortura després.

Bonet al·ludeix i retrata nombrosos personatges copartícips d'aquest conflicte, amb molts dels quals ha tingut contacte directe, com el cas de l'estrafolari Alexander Rajachenko, el primer oriünd del Donbas en què el Kremlin va confiar els seus interessos i que va resultar assassinat el 2018, del que diu tenia “un punt de cosac, un altre de bandit i un toc de proletari desafiador”. També compara els dos grans protagonistes d'aquest enfrontament, els presidents rus i ucraïnès. A Putin ho veu com “ostatge d'idees messiàniques, de mites històrics i de la nostàlgia de l'imperi, porta l'empremta de la Unió soviètica i té un sentit de l'humor vitriòlic” mentre que el segon “viu en una realitat més prosaica, no té nostàlgia ni complexos i sap riure's de si mateix”.

“Nàufrags de l'imperi” és una eina excel·lent per comprendre millor el pitjor conflicte armat que hi ha hagut en sòl europeu des de la segona guerra mundial, sobre la responsabilitat del qual Bonet reparteix culpes. Als països postsoviètics perquè “haurien d'haver evitat que Moscou monopolitzés «allò rus» pel que fa a l'idioma ia la cultura”; mentre que la Unió Europea “té part de la seva responsabilitat a la turbulències que viu Ucraïna; no va saber veure quanta misèria, quantes susceptibilitats i quants estereotips caldria haver abordat i superat en aquestes regions orientals… castigades per les depredadores polítiques de privatització postsoviètiques”.