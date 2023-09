Llibres.El meu pare alemany

L'actual guerra d'Ucraïna va més enllà de les ambicions russes de Putin. Serveix també per posar en relleu l'accidentalitat d'unes fronteres nacionals que a Europa es van dibuixar i desdibuixar una vegada i una altra al llarg del segle XX. Això es pot dir, sense anar més lluny, pel que fa a Ucraïna, part del territori del qual en poc més de cent anys va passar de pertànyer a l'Imperi austrohongarès a Polònia, per ser després annexionat per l'URSS, ocupat per Alemanya, recuperat de nou la URSS per acabar finalment formant part de la Ucraïna independent. Però el mateix es pot explicar de Prússia, un estat d'origen medieval que va ser el gran artífex de la unificació alemanya al segle XIX però que va perdre part del seu territori a favor de Polònia després de la guerra europea i la totalitat -a favor de Polònia i de l'URSS- després de la segona. Una breu exegesi històrica per situar el lector en el llibre que comentarem.

Es titula “El meu pare alemany” i amb ell Ricardo Dudda, el seu autor, va quedar finalista del II premi de no fricció de Llibres de l'Asteroide. Dudda és un espanyol que dialoga amb el seu pare, retirat i resident a El Hoyo, pedania de Mazarrón, comunitat autònoma de Múrcia, una regió que considera sense identitat i per això “una postura molt sana perquè prefereixo aquest dèficit identitari que els pobles empatxats de identitat”. Ho diu amb coneixement de causa i amb la constatació d‟uns conflictius antecedents familiars. En efecte la seva família procedia d'Elbing, avui Elblag, ciutat prussiana i recorda que a Masuria es parlava polonès i es va aclamar els nazis en aquest idioma, tot i ser alemanya.

Però a Elbing/Elblag no “queda cap vestigi de la meva família” perquè “el 1945 hi va haver un canvi absolut de població”. "Els habitants actuals d'Elblag ni els seus avantpassats tenen cap relació amb els habitants d'Elbing". Van venir deportats el 1945 de poblacions poloneses que es va annexionar l'URSS i van ocupar una població els habitants alemanys de la qual van ser, alhora, expulsats. Tal com recorda Dudda, després de la segona guerra mundial hi va haver al voltant de set milions de reassentaments i, en el cas de Prússia i les seves zones limítrofes, “la pol·lització forçosa es va assemblar a una neteja ètnica”.

Després d'aquest reflex dels cataclismes humans patits per bona part de les poblacions europees ve la història familiar de l'autor marcada pel baldó d'un avi que va exercir com a policia després de l'adveniment del règim nazi i, a les ordres del SS Jeckeln, va col·laborar activament a el genocidi. "Anys després -confessa- he descobert que el meu avi no només va ser un policia del III Reich, sinó que va participar a l'Holocaust a Bielorússia, Rússia, Letònia i Lituània el 1943 i 1944" i es pregunta, en relació amb el seu propi progenitor, “com s'enfronta una cosa així sobre un pare”. Per a més inri afegeix que l'avi, “agent entusiasta” al genocidi va poder, amb la derrota alemanya, fugir de la zona controlada pels soviètics a l'occidental on, després d'una primera etapa obligat a treballar com a desactivador de bombes, va ser finalment reincorporat a la policia de RFA, cosa que el porta a concloure que “el nou estat es va construir sobre aquests silencis”.

No sense problemes, tot cal dir-ho, perquè segons recorda, els alemanys occidentals van considerar després de la guerra els prussians com una raça inferior i responsables del nazisme i van rebre amb desgrat els refugiats. No hi ha cosa pitjor a veure la vida a l'ull aliè i no la palla al propi.

Fet i fet el seu pare, fill d'aquesta turbulenta situació històrica i familiar, va tenir la fortuna de fugir de tan perniciós ambient i tan lamentables records. Va emigrar a Espanya, on es va establir a Burgos i va acabar convertint-se en un professional reeixit de l'activitat publicitària (recorda la utilització publicitària pel seu progenitor de l'anatomia femenina, cosa que avui seria severament criticada, cosa que li va permetre obtenir un gran èxit a la promoció de certs cellers de vins de Montilla “tot gràcies al cul de les noies”).

Retirat a la costa mediterrània, el pare va explicar a Ricardo els seus antecedents familiars i li va confessar: “jo no vull ser recordat com el fill d'algú que va fer aquestes coses…” i comenta l'autor “com si d'alguna manera hagués heretat la culpa de el pare”. Aquesta constatació indueix a concloure que “la culpa no és hereditària. Bé, no ho sé. Potser no és hereditària la responsabilitat, una culpa és molt més complicada.