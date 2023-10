Llibres. Refranys hasanies

La paremiologia és la ciència que estudia els refranys, una expressió viva i sàvia de la cultura popular que solem fer servir en nombrosos moments de la nostra vida. El cas és que aquest cabal literari pot estar, i de fet està en molts casos, compartit entre diferents cultures i llengües, com demostra l'investigador Brahim Tri, autor d'un llibre titulat “Refranes hasanies comentat i comparats amb refranys espanyols” (Carena) en què porta a col·lació el paral·lelisme entre expressions d'aquest caràcter el significat del qual -ja de vegades fins i tot la seva mateixa expressió- considera anàlegs en un i altre idioma.

L'autor recorda que la cultura hasaní està ubicada “al desert al nord d'Àfrica entre el Marroc i Algèria per la part nord i que s'estén cap al sud, incloent tot el territori maurità i les parts nòrdiques del Senegal i Mali” el que comprèn, com és natural, també el Sàhara Occidental. Partint d'aquesta base cadascun dels refranys hasanies recollits correspon amb una altra dita anàloga en espanyol. Exalça el valor de tals expressions com a expressió del passat remot de qualsevol poble encara que subratlla el perill que caiguin en l'oblit i els classifica en diferents temàtiques. Així reuneix els referits a la gent gran, comerç i vida domèstica, dona, família, actitud i conducta, bellesa, matrimoni i divorci, consells i tractes, conflictes familiars, mort i un calaix de sastre per a uns altres.

Això dóna peu a les comparacions corresponents. I així el refrany sahrauí “qui té la seva àvia a la festa té menjar segur” l'aparella amb “qui no té padrí no ho bategen”, “el matrimoni que no sigui entre familiars” amb “casament de parents té molts inconvenients” o el molt semblant “vull la sort de la lletja” amb “la sort de la lletja, la bonica la desitja”, encara que hi ha molts altres agafats més aviat pels pèls o per la bona voluntat de l'autor. I fins i tot algun que avui seria severament rebutjat com a masclista com el sahrauí ”la noia, si no es controla, és com la sorra que es mou” convertit en espanyol en un sonor ”a la noia, tapa-li la escletxa”.

Brahim Tri lamenta l'escassetat de bibliografia sobre paremiologia sahrauí, però curiosament ignora obres publicades sobre aquest mateix tema com les de Pinto Cebrian o Abdurrahman Budda, que ni tan sols se citen a la documentació utilitzada i inclou al final una transcripció llatina de l'alfabet hasaní.