Reconec amb tota sinceritat que pertanyo a la “cultura del còmic”, és a dir, a aquelles generacions d'espanyols que ens iniciem en la lectura no tant als catons escolars i als llibres “per a nens” quant als còmics que compràvem setmanalment a qualsevol quiosc i les historietes del qual eren protagonitzades per personatges desopilants que vivien aventures desmelenadas amb les que entretenien el nostre temps d'oci (de vegades també el que hauríem hagut de dedicar a l'estudi). Però, a més a més, subliminalment i com qui no vol la cosa, aquesta literatura gràfica conformava un univers peculiar, amb el seu propi llenguatge i fins i tot conductes. Sembla, per tant, de justícia reconèixer com van contribuir aquells autors d'historietes (Benejam, Conti, Cifré, Escobar, Sabatés, Peñarroya Vázquez, Gin, Raf i un llarg etcètera) a crear una sèrie de referents que han estat subliminal i inadvertidament impresos en les nostres ments al llarg de la vida com a adults.

Entre tots aquests autors n'hi ha hagut un, recentment desaparegut, que ha aconseguit singular i merescuda primacia i això per diverses raons: la qualitat dels seus dibuixos, la imaginació desbordant de les seves historietes, la fertilitat creadora de personatges, el seu treball incansable fins pràcticament el dia de la seva mort i, en fi, l'entusiasta acollida dels lectors, que cal imaginar milionaris en el número. Ens referim a Francisco Ibáñez qui, a totes les virtuts enumerades, va poder afegir sens dubte les de la seva bonhomia, senzillesa i simpatia. Amb uns inicis en publicacions gairebé oblidades, com a La Risa i Passeig infantil , va desenvolupar l'etapa principal de la seva carrera a l'Editorial Bruguera per a la qual va crear nombrosos personatges. Els més famosos i universals! de tots, Mortadel·lo i Filemó, Agència d'informació. Però també “Rompetechos”, “Pepe Gotera i Otilio, nyaps a domicili” “Godofredo i Pascualino viuen de l'esport fi” La família Trapisonda, un grupet que és la monda, “El botons Sacarino”, “Chicha, Tato i Clodoveo, de professió sense feina” o aquella emblemàtica “13 Rue del Percebe” que era tota una radiografia satírica i tremendista de qualsevol comunitat de veïns espanyola.

Bruguera Penguin Random House li dedica un homenatge amb el volum “Ibáñez el mestre de la historieta” en què Jordi Canyissá analitza el seu treball creatiu i diu: “la influència de Francisco Ibáñez al còmic espanyol és incalculable. És més, gosem dir que aquesta influència va molt més enllà de la historieta i el seu rastre es percep en un tipus d'humor que es confon amb la idiosincràsia de tot un país, ja que resulta inevitable veure en pel·lícules o en sèries de televisió un humor que ens recorda a les gagues i que confirma l'enrome influx que ha tingut la historieta popular en el llenguatge i l'humor de diverses generacions…. Ibáñez és segurament l'últim bastió d'una saga d'autors entre els quals hi ha Escobar, Vázquez, Jorge o Benejam, des de les vinyetes dels quals es van arribar a crear girs, modismes i fins i tot maneres d'afrontar la vida amb un humor de còmic que es va incorporar a el cabal cultural i que la societat va acabar assumint com a pròpies”

Sapristi Raigs i centelles! (interjeccions creada per Ibáñez), no podem sinó subscriure de cap a cap tot el que ha escrit Canyissá. Ibáñez va aconseguir alguna cosa a què és molt difícil arribar: continuar fent-nos riure amb el fruit la seva infinita imaginació encara després d'haver-nos abandonat.