Tot i que el missatge predominant en el cristianisme adjudica un paper protagonista a Pere, sembla que va ser Pau qui realment va asseure les bases del missatge que s'ha acabat imposant, tal com explica Óscar Fábrega a “Això no estava al meu llibre del Nou Testament” (Almuzara) Es tracta d'un text i en què l'autor, deixeble del professor Antonio Piñero, segueix el mètode històric-crític en aquest assaig que resulta d'interès per als no iniciats en qüestions teològiques.

Per a Fábrega “el cristianisme, sens dubte no seria el mateix sense la transcendental intervenció d'un jueu de la diàspora anomenat Saulo que, després de convertir-se d'una manera francament sorprenent i després de canviar el seu nom per Pau, es va llançar a una frenètica tasca missionera que el va portar a fundar un munt de comunitats cristianes per la Mediterrània. Seus són els primers documents escrits que parlen de Jesús, les seves famoses cartes. Seva és la cristologia que va acabar triomfant i establint-se com a oficial uns segles després, amb matisos… Però la seva gesta més important va ser separar, de mica en mica però contundentment, les idees sobre la salvació que tenien els jueus del missatge alliberador que, segons pensava, havia proposat Jesús”.

L'autor subratlla que "les còpies completes del Nou Testament més antigues que tenim no són iguals, ni contenen el mateix text" i en qualsevol cas cap és original, sinó còpia de còpies, per la qual cosa amb seguretat es van produir addicions i/o interpolacions . Els textos més antics van ser precisament les epístoles de Pau, set dels quals són inequívocament seves i la resta fins a tretze d'altres autors. Els Evangelis es van escriure tots ells amb posterioritat. El primer, el de Marcos, “que té un clar regust paulí i el públic objectiu del qual eren els romans”. Per a Marc, que “va desjudaitzar Jesús en gran mesura i el va convertir en salvador universal”, Jesús va ser “un profeta, un curandero, un exorcista i un mestre, però també el Messies que van vaticinar les escriptures jueva”. A la seva obra es van basar Mateu qui va veure en Jesús el “Fill de Déu i fundador d'una església” i Lluc, que “li va universalitzar i acostar a Roma, apartant els aspectes polítics del seu missatge”. Les seves obres formen els anomenats Evangelis sinòptics, als quals cal afegir la cambra de Joan “fruit d'una cristologia molt més elaborada i meditada… millor escrita i amb una prosa treballada i rica… però problemàtica perquè inclou un bon nombre d'escenes inèdites i ofereix una visió de Jesús com el Verb, la paraula, el Logos el Salvador…” Per a Joan és “una encarnació de Déu” i afegeix Fábrega que “el camí cap a la Santíssima Trinitat va començar a traçar-se aquí”. A tot això l'autor al·ludeix a un quart document, anomenat “Q” que “hauria d'existir” que hauria recollit “dits, paràboles i ensenyaments morals de Jesús…encara que no se n'ha conservat cap còpia” i les idees del qual degueren divergir de les de Pau . I sens dubte cita els “Fets dels Apòstols”, que considera una “obra escrita des de la fe amb gran nombre d'elements no històrics i greus contradiccions”; i l'Apocalipsi, la teologia de la qual qualifica de “clarament paulina”.

La resta de la seva obra constitueix un estudi de la vida de Jesús segons els textos neotestamentaris en què l'autor subratlla els possibles errors, contradiccions i/o influències. Així els seriosos dubtes sobre l'any de naixement de Jesús (que va poder ser del 5/6 AJC era al 8 DJC), o Betlem com a improbable punt on va tenir lloc, així com el moment de la concepció i l'existència o no de germans; qualifica de llegendes les dels Reis Mags i la matança d'innocents; apunta que Jesús va haver de saber llegir i va conèixer l'hebreu; creu que va mantenir un celibat autoimposat; el considera proper als fariseus (i allunyat per tant dels saduceus). “El Déu en què creia Jesús era proper, bondadós i salvador, pare de tots els homes i les dones”, però el seu missatge sembla dirigit als jueus com ell. I afegeix: “el Jesús de la història no pensava realment que era el Fill de Déu o Déu mateix… en canvi sí que sembla probable que es considerés a si mateix un profeta”. També tracta de la crucifixió que va ser interpretada amb finalitats teològiques per les generacions posteriors i afirma: “sembla inqüestionable que Jesús va liderar un moviment polític religiós que va arribar a ser temut per part dels romans… si no, no s'explica que fos crucificat” turment que estava reservat a condemnats per sedició o delictes de lesa majestat. I finalment manté la tesi que de la resurrecció que apareix al text Marc estava a l'original del seu Evangeli, sinó que fou fruit d'una addició posterior. Per a Fábrega van ser els mateixos jueus els que haurien fet desaparèixer el seu cadàver amb el propòsit evitar que la seva sepultura esdevingués santuari. Si ho van fer, sens dubte no ho van aconseguir.